USA meedia: Clippers üritas Leonardi lepinguga palgareegleid üle mängida

Ajakirjanik Pabol S. Torre avalikustas Eesti aja järgi kolmapäeval oma taskuhäälingus, et on uurinud pikalt korvpalliliiga NBA klubi Los Angeles Clippersi ja tähtmängija Kawhi Leonardi hägust lepingut. Torre sõnul sõlmis klubi Leonardiga lisatasu eest lepingu, mis käib aga NBA palgalimiidi reeglite vastu.

Varasemalt ESPN-is töötanud, aga 2023. aastal oma saate loonud Torre väidab, et Clippersi omanik Steve Ballmer investeeris 50 miljonit dollarit firmasse Aspiration ning suurde lepingusse kirjutati sisse tähtmängija Kawhi Leonardi, kellega klubi sõlmis 2021. aastal nelja aasta pikkuse lepingu, mille koguväärtus oli 176,3 miljonit dollarit.

Leonardi leping Clippersiga oli sel hetkel maksimaalne lubatud leping ning NBA-s on kõikidele klubidele seatud ühtne palgalimiit, et rikkamad omanikud ei saaks oma raha ebavõrdselt ära kasutada. Ballmer asus 1980. aastal tööle Microsoftis ning sai 20 aastat hiljem Bill Gatesi asemel ise Microsofti juhiks - teadaolevalt on ta kõige jõukam omanik USA spordis.

Aspiration oli jätkusuutlikusele suunatud firma, mille üheks tegevuseks oli puude istutatmine. Torre avalikustas suure hulga dokumente ning rääkis tänavu pankrotti läinud Aspirationis töötanud inimestega, kes väitsid, et firmat kasutati NBA palgalimiidi vältimiseks. Aspirationi kaasasutaja Joe Sanberg tunnistas end augusti lõpus süüdi ligi 250-miljonilises pettuses.

Aspiration ja Leonardi ettevõte KL2 Aspire sõlmisid 2022. aasta kevadel 28 miljoni dollari suuruse lepingu, mille pikkuseks oli samuti neli aastat. Lepingus oli punkt, et kui Leonard lahkub Clippersist, siis see kuulutatakse kehtetuks. Samas võis korvpallur keelduda selle perioodi jooksul igasugusest tegevusest, palk tiksuks ikka edasi.

NBA palgalimiidi reeglid on karmid ning kõige suurem rikkumine jääb aastasse 2000, kui Minnesota Timberwolves sõlmis Joe Smithiga ootamatult väikese lepingu. Paar aastat hiljem selgus, et Timberwolvesi juhatus ja Smith olid lepingu osas kokku mänginud ja NBA ei andnud neile armu: Minnesota kaotas järgmiseks viieks talendikorjeks oma esimese vooru valiku ja sai 3,5 miljoni dollari suuruse rahatrahvi. Lisaks said peatreener Kevin McHale ja tegevjuht Glen Taylor aastaks keelu ja Smithi leping tühistati.

Clippers vastas Torre väidetele ning saatis ajakirjanikule avalduse, mille Torre oma saates ette luges. Omanik Ballmer eitas selles süüdistusi ning Clippers ütles, et Aspiration ei täitnud partnerina oma kohustusi, kuid seda ei saanud ette näha. "Clippers ega hr Ballmer ei olnud teadlikud Aspirationi või selle kaasasutaja sobimatust tegevusests kuni valitsuse algatatud uurimiseni," teatas Clippers.

"Väide, et Steve investeeris Aspirationisse eesmärgiga suunata raha Kawhi Leonardile on absurdne," lisas Clippers. "Steve ja Clippers ei olnud kuidagi seotud Kawhi ja Aspirationi vahelise sponsorluslepinguga."

NBA on Clippersile varasemalt mitu trahvi määranud: 2019. aastal võrdles toonane peatreener Doc Rivers Leonardit, kes mängis siis veel Toronto Raptorsis, Michael Jordaniga. Järgmisel suvel sai ääremängijast vabaagent, kelle allkirja ajasid taga pea kõik NBA klubid. Teadaolevalt oli kodulinnaklubil Lakersil täielik kindlus, et Leonard sõlmib nendega lepingu, aga viimasel hetkel midagi muutus ja Leonard liitus hoopis Clippersiga.

Hiljem selgus, et Leonard ning tema onust äripartner Dennis Robertson tegid klubidelt läbirääkimistes suuri nõudmisi, küsides muuseas osalust klubis, eralennukeid, maju ning vahest kõige märkimisväärsemalt: lepinguväliseid sponsorlustehinguid.

Karjääri San Antonio Spursis alustanud, aga 2018. aastal Torontosse siirdunud Leonard viis Raptoris oma ainsal hooajal ajaloolise meistritiitlini, aga jätkas seejärel karjääri Clippersis. Vigastused on aga olnud suureks piduriks ja Leonard on oma kuue hooaja jooksul ainult korra mänginud enam kui 60 mängu. Kui ta on väljakul, on ta üks paremaid korvpallureid maailmas, aga ka mullu käis ta platsil ainult 37 korda ja Clippers langes play-off'is konkurentsist avaringis.

NBA eelhooaeg algab 2. oktoobri, põhihooaeg 22. oktoobril.