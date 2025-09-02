Selgus Eesti koondise koosseis Rahvuste krossiks

Motokrossi Rahvuste kross toimub tänavu 3.-5. oktoobrini USA-s Indiana osariigis ning Eestist lähevad võistlema Harri Kullas, Jörgen-Matthias Talviku ja Joosep Pärn.

"Valik ja olukorrad polnud lihtsad, koondise kokkupanek algas juba juuli lõpus, kui hakkasime Taneliga (Leok, koondise treener - toim) plaani pidama sõitjate osas," ütles koondise mänedžer Martin Arumäe.

"Võistlus ei saa olema lihtne. Joosepile on see esimene kord, aga arvan, et kui ta suudab pea selge hoida, siis on ta võimeline sõitma väga kiiresti ja tooma hea tulemuse. Ta on seda näidanud see aasta nii mõnelgi Euroopa etapil," lisas mänedžer. "Harri ja Jörgeni osas olen üsna kindel - neil on kogemusi USA-s, kiirus on hea, seda näitavad tulemused. Tähtis, et tehnika peaks ja ei tuleks sisse kukkumisi. Siis näeme kindlasti nende poolt häid tulemusi."

Treener Tanel Leok ütles, et Eesti koondise seis on praegu hea ning Talviku on jõudmas oma karjääri parimasse vormi. "Harri on alati väga töökas olnud ja selline perfektsionist. Kindlasti võib tunduda Joosep Pärn kõige nõrgem lüli, aga olukord on selline ja nii palju kui ma tean, siis ta on väga kuulekas ja on valmis kogemustega sõitjatelt infot vastu võtma. Sõitja, kellega sa ei pea võitlema asjade üle, et mis töötab ja mis ei tööta. Kindlasti on see suur vastutus temale, aga mina usun, et just Joosep heal päeval võib üllatada. Päris paljud teavad, kui kiiresti ta tegelikult trennis suudab liikuda ja nii mõnigi võistlus on seda suutnud ka näidata," lisas Leok.

Talviku sõnul on Eesti koondis tänavuseks vägevas koosseisus. "Kambavaim on tähtis sellisel üritusel ja usun, et see on meil olemas. Harri on juba seal ja sõitnud USA radasid palju viimastel aastatel, nii et kohanemisega ei tohiks probleemi olla," arvas ta. "Meil Joosepiga on natuke teine teema, aga tore on näha värsket verd tiimis ja üritan omapoolt nii palju toeks olla ja kogemusi jagada, kui mul neid on."

Kullas ütles, et on oma hooaja lõpuga rahul, sest tsikkel suudeti aasta vältel sobivaks seadistada. Ka tema tõdes, et Pärna jaoks on esimene suurvõistlus katsumuseks. "Ta on teinud tõusvas joones oma karjääri ja see aasta on olnud häid sähvatusi seega teenis ta koha suurel krossil," sõnas Kullas. "Kindlasti saab olema vaimselt raske, aga oleme toeks ja loodame, et ta suudab nautida ja teha enda parima sõidu."

Markus Normak - Karl-Albert Kasesalu Autor/allikas: Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon

Külgkorvide Rahvuste motokross toimub sel aastal 27. ja 28. septembril Hollandis, Heerde liivasel krossirajal. Eestit esindavad Ülar Karing - Sten Niitsoo, Markus Normak - Tomass Daniels Dukulis ja Kevin Vahter - Kenny Vahter.

Viimaste aastate head tulemused Rahvuste krossil on loonud olukorra, kus enam ei teki küsimust, kas panna korvide koondis kokku või mitte. Tiimi mänedžeri sõnul oli valikus viis külgkorvi ekipaaži, aga Robert Lihtsa ja Gert Gordejev soovisid võistlusest loobuda.

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni sõnul sai sellest hoolimata kokku pandud hea tiim ja Eesti korvi paremik, kes kõik lähevad Hollandisse endast maksimumi andma

Ülar Karingu näol on tegemist hetkel veel valitseva Eesti meistriga, kes sai esmakordselt eelmisel aastal Rahvuste krossil Eestit esindada. Niitsooga ta veel koos sõitnud ei ole, aga mõlemad on kogenud mehed - Niitsoo sõitis eelmisel aastal Gordejeviga kaasa pea kõik MM-etapid.

Markus Normaks on tõestanud, et tema kuulumine koondisesse on igati põhjendatud. Just tema tegi koos Karl-Albert Kasesaluga mullu Tšehhis Eesti koondise parima tulemuse. Normaku jaoks on see neljas kord esindada Eestist Rahvuste motokrossil, kaksikvendade Vahtrite jaoks on see esimene kord esindada Eestit.

Enne Rahvuste motokrossi on koondisel plaanis teha ka ühistreening, et ennast Heerde raskeks liivarajaks ette valmistada. Hollandis ei saa kerge olema, aga külgkorvide koondis on igati valmis lahingusse astuma.