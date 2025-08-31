X!

Giannis vedas Kreeka edasipääsu lävele, Doncic tõi Sloveeniale esimese võidu

Korvpall
Korvpall

Korvpalli Euroopa meistrivõistlustel teenis Kreeka C-alagrupis kolmanda järjestikuse võidu. D-alagrupis avas võiduarve 2017. aasta Euroopa meister Sloveenia.

Kreeka kohtus pühapäeval Gruusiaga ning ei andnud vastasele mingit sõnaõigust, kui võttis ülikindla võidu numbritega 94:53 (22:13, 24:16, 23:12, 25:12).

Giannis Antetokounmpo tabas 11-st väljakult teele saadetud viskest üheksa ning kogus üleplatsimehena 27 punkti. Tema arvele lisandus veel kaheksa lauapalli, neli resultatiivset söötu ja kaks vaheltlõiget. Ka Konstantinos Mitoglou näitas väga täpset viskekätt, lisades omalt poolt 17 punkti (väljakult 6/7).

Alexander Mamukelašvili tõi Gruusia parimana 14 punkti. Tervisemure tõttu alles vahetult enne mängu algust koosseisu lisatud Tornike Šengelia pääses platsile neljaks minutiks ning piirdus kahe punktiga.

Kreeka võib edasipääsu 16 parema sekka kindlustada pühapäeva õhtuks, kui sama alagrupi õhtustes mängudes õnnestub Küprosel üllatada Hispaaniat või Itaalia seljatab Bosnia ja Hertsegoviina.

Sloveenia kirjutas D-alagrupis kahe kaotuse kõrvale esimese võidu, alistades Belgia 86:69 (16:10, 27:21, 21:17, 22:21). Luka Doncic pakkus vägeva etteaste, kui viskas võitjate parimana 26 punkti, jagas kaaslastele 11 tulemuslikku söötu, hankis 10 lauapalli ja sooritas kolm vahetlõiget. Tegemist oli EM-finaalturniiride ajaloos viienda kolmikduubliga.

Kahekohalise punktisummani küündis Sloveenia särgis ka Klemen Prepelic, kes panustas 12 punkti. Belglaste poolel kerkis resultatiivseimaks 15 punkti visanud Andy van Vliet.

Sloveenia kohtub viimastes alagrupimängudes Islandi (0-2) ja Iisraeliga (1-1).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti 75:89
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

korvpalliuudised

20:37

Gert Kullamäe: ma ei usu, et hakatakse hoidma end eraldi Portugali mänguks

17:47

Giannis vedas Kreeka edasipääsu lävele, Doncic tõi Sloveeniale esimese võidu

15:52

Prantsusmaa korvpallur langes rassistlike kommentaaride ohvriks

14:48

Bogdanovici jaoks on korvpalli EM lõppenud

30.08

Jokici hiilgemäng oli Lätile siiski liiast, Soome tagas edasipääsu

30.08

Riia värvus korvpalli EM-i ajal siniseks

30.08

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

30.08

Peep Pahv: kaitsemäng pani aluse heale rünnakule

30.08

Itaalia alistas Hispaaniat kurvastanud Gruusia koondise

30.08

Vene jääb paariks kuuks platsi kõrvale: elu läheb edasi Uuendatud

30.08

Saksa korvpallitäht süüdistas Leedu fänne rassistlikus käitumises Uuendatud

30.08

Jõesaar: meie jaoks oli tähtis energiat üleval hoida

30.08

Drell: poistel oli nii palju jõudu, et kägistasime ära

30.08

Kullamäe: kui me sisse viskaks, oleksime päris hea sats!

30.08

Saksamaa sai Leedust jagu ja jätkab puhaste paberitega

videod

sport.err.ee uudised

20:43

Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita

20:37

Gert Kullamäe: ma ei usu, et hakatakse hoidma end eraldi Portugali mänguks

20:24

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil viienda koha Uuendatud

19:51

Jamaica sprindilegend annab Tokyo MM-il lahkumisetenduse

19:14

Vingegaard kerkis vägeva lõpupingutusega üldliidri kannule

18:35

Piastri võitis palju draamat pakkunud Hollandi GP põhisõidu

17:47

Giannis vedas Kreeka edasipääsu lävele, Doncic tõi Sloveeniale esimese võidu

17:10

Eesti rallikrossisõitjad saavutasid Kehalas kõige rohkem klassivõite

16:41

Tipptennisisti võidukarikas langes varga saagiks

16:15

Taaramäe lõpetas velotuuri Türgis teise kohaga

15:52

Prantsusmaa korvpallur langes rassistlike kommentaaride ohvriks

15:18

Kalev teenis suvepausi järel juba kuuenda võidu

14:48

Bogdanovici jaoks on korvpalli EM lõppenud

14:16

Ostapenko vabandas Townsendi suunas tehtud kommentaaride eest

13:43

Sinjavski vastu mänginud Saarma jäi VAR-i tõttu väravasöödust ilma

loetumad

20:24

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil viienda koha Uuendatud

30.08

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

30.08

Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile Uuendatud

30.08

Rasmus Mägi: kindlasti see olümpia kukkumine on ka paljude asjade põhjus

30.08

Jokici hiilgemäng oli Lätile siiski liiast, Soome tagas edasipääsu

30.08

Hein pääses esimest korda Werderi pingile, meeskond väljus raskest seisust

30.08

Põlve vigastanud Siim-Sander Vene EM-il enam platsile ei tule

10:59

Galerii: Sillamäel uuendati naiste 100 km ultrajooksu Eesti rekordit Uuendatud

30.08

Vastast kõhtu löönud serblasele määrati mängukeeld ja trahv

30.08

Saksa korvpallitäht süüdistas Leedu fänne rassistlikus käitumises Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo