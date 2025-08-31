Giannis vedas Kreeka edasipääsu lävele, Doncic tõi Sloveeniale esimese võidu

Kreeka kohtus pühapäeval Gruusiaga ning ei andnud vastasele mingit sõnaõigust, kui võttis ülikindla võidu numbritega 94:53 (22:13, 24:16, 23:12, 25:12).

Giannis Antetokounmpo tabas 11-st väljakult teele saadetud viskest üheksa ning kogus üleplatsimehena 27 punkti. Tema arvele lisandus veel kaheksa lauapalli, neli resultatiivset söötu ja kaks vaheltlõiget. Ka Konstantinos Mitoglou näitas väga täpset viskekätt, lisades omalt poolt 17 punkti (väljakult 6/7).

Alexander Mamukelašvili tõi Gruusia parimana 14 punkti. Tervisemure tõttu alles vahetult enne mängu algust koosseisu lisatud Tornike Šengelia pääses platsile neljaks minutiks ning piirdus kahe punktiga.

Kreeka võib edasipääsu 16 parema sekka kindlustada pühapäeva õhtuks, kui sama alagrupi õhtustes mängudes õnnestub Küprosel üllatada Hispaaniat või Itaalia seljatab Bosnia ja Hertsegoviina.

Sloveenia kirjutas D-alagrupis kahe kaotuse kõrvale esimese võidu, alistades Belgia 86:69 (16:10, 27:21, 21:17, 22:21). Luka Doncic pakkus vägeva etteaste, kui viskas võitjate parimana 26 punkti, jagas kaaslastele 11 tulemuslikku söötu, hankis 10 lauapalli ja sooritas kolm vahetlõiget. Tegemist oli EM-finaalturniiride ajaloos viienda kolmikduubliga.

Kahekohalise punktisummani küündis Sloveenia särgis ka Klemen Prepelic, kes panustas 12 punkti. Belglaste poolel kerkis resultatiivseimaks 15 punkti visanud Andy van Vliet.

Sloveenia kohtub viimastes alagrupimängudes Islandi (0-2) ja Iisraeliga (1-1).