Tiitlikaitsja Hispaania küttis EM-il Küprosele tulikuuma sauna

Küpros suutis tugeva vastase vastu mängus püsida vaid neli minutit, siis tormas Hispaania 14:4 vahespurdi toel ette 19:9. Poolajaks suurenes Hispaania edu 24 punktile. Teine poolaeg mängupilti muutust ei toonud ning Hispaania võttis lõpusireeni kõlades 44-punktilise võidu.

Hispaania jäi lauavõitluses peale 46:24, tabas kolmepunktiviskeid 40-protsendilise täpsusega (14/35) ning teenis Küprose 18-st pallikaotusest 21 punkti.

Võitjate resultatiivseimad olid Willy Hernangomez 19 ja Santi Yusta 12 punktiga. Küprose parimana tõi Darral Willis Jr. 16 silma.

Hispaanial on kolme mängu järel kirjas kaks võitu ja üks kaotus, Küpros ei ole võiduarvet avanud.

D-alagrupis valmistas üllatuse Iisrael, kes sai 82:69 (17:22, 19:14, 19:20, 27:13) jagu Prantsusmaast. Mõlemal meeskonnal on nüüd kirjas kaks võitu ja üks kaotus.

Iisraeli üllatusvõitu andis suurima panuse Devi Avdija, kes viskas üleplatsimehena 23 punkti, võttis kaheksa lauapalli ja tegi viis vaheltlõiget. Yam Madar toetas 17 ja Tomer Ginat 14 punktiga. Prantsusmaa poolelt vastas Zaccharie Risacher 14 punktiga.