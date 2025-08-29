Hollas ja Remmelg lõpetasid kõrgetasemelise MK-etapi 13. kohal
Rannavõrkpallurid Heleene Hollas ja Liisa Remmelg langesid reedel Saksamaal Hamburgis toimuval Elite16 taseme MK-etapil 18 parema paari seas konkurentsist välja.
Reede lõunal pidasid Hollas ja Remmelg viimase alagrupifaasi mängu, kohtudes Hollandi konkurentide Emi van Drieli ja Wies Bekhuisiga. Kuna mängus oli koht 18 parema seas, vajasid eestlannad play-off'i pääsemiseks kindlasti võitu, sest neljanda koha omanike jaoks oli turniir lõppemas. Eesti esipaar tuli ülesandega kenasti toime – van Driel ja Bekhuis alistati tulemusega 2:0 (21:19, 21:14), vahendab Volley.ee.
Play-off'i avaringis läksid Hollas ja Remmelg vastamisi teise kvalifikatsioonist põhiturniirile mõelnud paari, tšehhitaride Marketa Svozilova ja Marie-Sara Stochlovaga.
Eestlannad kaotasid Svozilova ja Stochlova vastu avageimi, aga viigistasid üldseisu paremusega pikas ja põnevas teises geimis. Kolmandas geimis patustasid Hollas ja Remmelg servivigadega ja 2:1 (21:17, 26:28, 15:10) võiduga edenesid 12 parema sekka tšehhitarid, seega Eesti esipaar lõpetas kõrgeima taseme MK-etapi 13. kohal.
Toimetaja: Henrik Laever