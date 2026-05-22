Hollas - Remmelg tagasid koha 16 parema paari seas
Eesti rannavõrkpallipaar Heleene Hollas - Liisa Remmelg jõudis Filipiinidel Nuvalis toimuval Challenge-kategooria MK-etapil kaheksandikfinaali.
Alagrupis kaks mängu võitnud eestlannad alistasid sõelmängude esimeses ringis Uus-Meremaa paari Shaunna Polley - Olivia MacDonaldi 2:1 (19:21, 21:17, 15:10).
Kuigi esimene geim kuulus vastastele, siis tegelikult juhtisid Hollas - Remmelg suurema osa geimist ja alles lõpus olid vastased edukamad. Teises ja kolmandas geimis midagi otsustavatel hetkedel juhuse hooleks ei jäetud.
Laupäeval minnakse kaheksandikfinaalis vastamisi Hollandi paariga Emi van Driel - Mila Konink.
Toimetaja: Siim Boikov