X!

Treier: vahepeal tundus, et mängid seitsme serblase vastu

Korvpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondise mängija Kaspar Treier pidi pallima enda jaoks mitte igapäevasel positsioonil ehk keskmängija kohal ehk madistama EM-finaalturniiri avamängus Serbia staari Nikola Jokiciga.

Tuled trennist ja sul on vasakul säärel teip. Kas eilses mängus tegid liiga?

Ei, liiga ei teinud. Lihtsalt üks väike marrastus ja veri ei jäänud kinni. Trenni jooksul lihtsalt teip ümber plaastrile, et mahe ei tuleks.

Oli päris tige mäng ka. Teil andis seda enesekindlust otsida ja otsida ja otsida.

Väga-väga raske mäng. Just selliste suurustega me ei ole harjunud. See oli, nagu öeldakse - next level [järgmine tase]. Aga mis seal ikka, unustatud. Mõtleme juba Läti peale.

Igal juhul on nüüd kehaga katsutud, milline mees see Nikola Jokic on. Sellest ka unistasid enne mängu. Matthias Tassi resümee oli, et peaks rohkem sööma ja tugevamaks saama.

Ta ei ole mitte ainult tugevam ja suurem, vaid tal on ilmselt rohkem talenti ka. Päris äge oli platsil sellise mängija vastu olla. Ta tegi ikka ägedaid asju.

Ma mõtlesin, et mis on sinu resümee, et samasse kaliibrisse natukenegi jõuda.

Õnneks ma viie positsioonil veel regulaarselt ei mängi. Ma mõtlen pigem teiste asjade peale.

Hammustasid mu küsimuse katki. Tahtsin uudistada, kas sind lükatakse aina rohkem ja rohkem viie peale. Visata said tegelikult korralikult. 11 viskest kolm sisse - üsna sarnane teistel meestel ka. Oli siis pall märg, närv nii suur või midagi veel?

Meie viskeprotsendid kahjuks või õnneks olenevalt sellest, kuidas enda mängu käima saame. Kui saame loogilisi lahendusi, kui saame lauapallidest kiirrünnakutesse joosta ja jalad maas visatud, siis see protsent on meil kõrge. Kahjuks Serbia vastu see ei õnnestunud. Vahepeal tundus platsil olles, et mängid seitsme serblase vastu. Kuskil ruumi ei ole ja söödud läksid valedesse kohtadesse ja nii edasi. See oli tingitud sellest, et nad olid meist suuremad, tugevamad ja ka sel tasemel harjunud mängima. Nüüd peame lätlaste vastu tublimad olema ja enda mängu üles leidma.

Henri Drell ütles, et publik ja atmosfäär panid pinged peale, tuli närv sisse ja seetõttu tuli alguses ka pallikaotusi. Artur Konontšuk ütles, et temal jällegi atmosfäär tõstis suure leegi, et tahaks panna. Mis tunnetus sul väljakul oli? See oli sulle EM-finaalturniiril mängijana debüüt.

See oli äge, mis toimus. Kui kõik eestlased koos hümni laulsid, siis adrenaliini tõstis ta kõrgele. Aga selle pinge pealt ütleks, et kui sa ei saa normaalseid lahendusi ja vastased jooksevad ainult ketti ja viskeid mööda ei viska, siis see tõmbabki motivatsiooni ja usu alla. Sealt oli raske üles tõusta ja ärgata.

Läti kaotas päris korralikult Türgile. Kolmepunktivisete protsent oli kehva ja kaitse ei olnud ka hea. Arvestades, kuidas Türgi sai skoorida - mis on see võtmesõna, et homme oleks mäng kvaliteetsem?

Võtmesõna ongi see, et saaksime ise kaitses asjad tehtud. Mitte lasta neil joosta ja visata nii nagu nad on harjunud. Kui saame sellega hakkama, siis tuleb hakata mõtlema lauapallide kättesaamise peale, sest ilmselgelt oleme lühemad ja väiksemad. Kui need on käes, suudame rünnaku poolt vaadata, et saaks ise mõne lihtsama korvi kiirrünnakust või transition viskeid, mis meile väga meeldivad. Kui needkätte saame ja suudame kaitses töö ära teha, siis võime mängida küll.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

korvpalliuudised

22:51

Olümpiahõbe Prantsusmaa alustas EM-turniiri veenvalt

22:25

Reinbok: peame oma mängu vähe paremini organiseerima Uuendatud

21:20

Treier: vahepeal tundus, et mängid seitsme serblase vastu

20:18

Kangur enne mängu Lätiga: meie töö on nende tugevamad küljed elimineerida

17:44

Gruusia tõmbas tiitlikaitsjale Hispaaniale mütsi silmile

11:54

Kullamäe: peame enda rünnaku järgmiseks mänguks paremaks saama

00:30

Peep Pahv: suure kaotusega ei kaotanud Eesti turniiri mõistes veel midagi

00:18

Eesti avakorvi autor Konontšuk: ikka judinad käisid läbi

27.08

Tass: Jokici vastu mängides tundub, et pean rohkem sööma ja jõusaalis käima

27.08

Drell loobus näomaskist: tegin otsuse, et võtan selle suurturniiriks ära

27.08

Eesti alustas finaalturniiri kindla kaotusega ülitugevale Serbiale Uuendatud

27.08

Kodupubliku ees mänginud Soome oli Rootsist otsustavatel hetkedel parem

27.08

Türgi jooksis Riias võõrustajast üle, Saksamaa alustas võidukalt Uuendatud

27.08

Eesti fänniala tegi serblastele silmad ette: selle võitsime pika puuga!

27.08

Leedu püstitas EM-i avamängus lauapallide rekordi, Portugal alistas Tšehhi Uuendatud

videod

sport.err.ee uudised

22:51

Olümpiahõbe Prantsusmaa alustas EM-turniiri veenvalt

22:37

FC Bunker Partner kaotas mängu ja edasipääsuvõimaluse

22:33

Seti loovutanud Swiatek jõudis edasi

22:25

Reinbok: peame oma mängu vähe paremini organiseerima Uuendatud

21:45

ETV spordisaade, 28. august

21:20

Treier: vahepeal tundus, et mängid seitsme serblase vastu

20:18

Kangur enne mängu Lätiga: meie töö on nende tugevamad küljed elimineerida

19:39

Tänak oli Paraguay ralli testikatsel teine

18:54

Vine võitis etapi, Vingegaard kaotas särgi

18:05

Tallinnas toimub suur bowlinguturniir

17:44

Gruusia tõmbas tiitlikaitsjale Hispaaniale mütsi silmile

17:31

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

17:06

Loik, Tött ja Leib jõudsid Virtuse MM-il esikümnesse

16:41

Teenekas Pass-Auriol tuleb Prantsusmaa koondise eesotsast Eesti peatreeneriks

16:12

Eesti mõttesportlased jätkasid MM-il kullakorjet

loetumad

27.08

Eesti alustas finaalturniiri kindla kaotusega ülitugevale Serbiale Uuendatud

17:31

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

27.08

Kodupubliku ees mänginud Soome oli Rootsist otsustavatel hetkedel parem

00:30

Peep Pahv: suure kaotusega ei kaotanud Eesti turniiri mõistes veel midagi

27.08

Drell loobus näomaskist: tegin otsuse, et võtan selle suurturniiriks ära

27.08

Tass: Jokici vastu mängides tundub, et pean rohkem sööma ja jõusaalis käima

27.08

Leedu püstitas EM-i avamängus lauapallide rekordi, Portugal alistas Tšehhi Uuendatud

27.08

Austraallanna püstitas Teemantliiga finaaletapil Okeaania rekordi

27.08

Türgi jooksis Riias võõrustajast üle, Saksamaa alustas võidukalt Uuendatud

00:18

Eesti avakorvi autor Konontšuk: ikka judinad käisid läbi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo