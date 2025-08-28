Gruusia tõmbas tiitlikaitsjale Hispaaniale mütsi silmile

Gruusia haaras ohjad kohe mängu alguses ja oli suurema osa esimesest poolajast juhtija rollis. Kolmandal veerandil õnnestus edu kasvatada kümnele silmale (57:47) ja kuigi viimasel vähendas Hispaania vahe korraks kolmele (61:58), pani Gruusia seejärel sisse otsustava käigu.

Sandro Mamukelašvili viskas Gruusia parimana 19 punkti. Goga Bitadze arvele jäi 15 silma. Hispaania paremad olid Juancho Hernangomez 13 ja Santi Aldama 12 punktiga.

Ühtlasi sai Gruusia revanši eelmise EM-i alagrupimängu eest, mille Hispaania võitis lausa 26 punktiga.

D-alagrupi esimese vooru kohtumises oli Iisrael parem Islandist 83:71 (23:19, 13:14, 24:20, 23:19). Üleplatsimeheks osutus koguni 31 punkti visanud Roman Sorkin.