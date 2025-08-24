Hollas ja Remmelg said MK-etapil kolmanda koha

Rannavõrkpallurid Heleene Hollas ja Liisa Remmelg saavutasid Tšehhis Brnos toimunud Futures taseme MK-etapil kolmanda koha, alistades pühapäeval pronksimatšis tšehhitarid Anna Pospisilova ja Daniela Mokra.

Pühapäevane võistluspäev algas Brnos poolfinaalidega, kus Eesti esipaar läks vastamisi Prantsusmaa esinduse Anouk Dupini ja Elsa Descamps'iga, kirjutab volley.ee. Hollas ja Remmelg ei saanud avageimis oma mängumootorit kuidagi käima ning see kuuluski kindlalt vastastele.

Teine geim kulges seevastu tasavägiselt ning eestlannad suutsid geimivõiduga mängu viigistada. Otsustavas vaatuses oli prantslannadel pidevalt paaripunktine edu, aga geimi lõpu eel püüdsid Hollas ja Remmelg vastased taas kinni. Paraku jäi viimasest pingutusest väheks – mänguvõit ning koht finaalis kuulus Dupinile ja Descamps'ile tulemusega 2:1 (21:12, 19:21, 17:15).

Pronksimängus kohtusid Hollas ja Remmelg kodumaal mänginud Pospisilova ja Mokraga, kes tunnistasid poolfinaalis kaasmaalaste Valerie Dvorníkova ja Michaela Brinkova nappi 2:1 (15:21, 21:19, 16:14) paremust.

Pospisilova ja Mokraga mängisid eestlannad ka juba põhiturniiril alagrupi esikoha peale, siis olid Hollase ja Remmelga võidunumbrid 2:1 (21:16, 15:21, 17:15). Mängus pronksmedalite peale oli Hollase ja Remmelga paremus hoopis kindlam ning kolmas koht teeniti 2:0 (21:16, 21:19) võiduga.