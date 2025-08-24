Hollas ja Remmelg mängivad Brno MK-etapil medalitele

Hollas ja Remmelg teenisid reedel Brnos D-alagrupis esikoha ning pääsesid sellega otse veerandfinaali. Laupäeval jätkati suurepärase hooga – veerandfinaalis võtsid eestlannad veenva 2:0 (21:12, 21:16) võidu Tšehhi duo Andrea Lorenzova ja Mariana Tomasova üle, vahendab Volley.ee.

Pühapäeval kell 10.30 algavas poolfinaalis heitlevad Hollas ja Remmelg finaalikoha eest Prantsusmaa paari Anouk Dupini ja Elsa Descamps'iga. Teises poolfinaalis lähevad kell 11.30 vastamisi Tšehhi paarid Valerie Dvorníková ja Michaela Brinkova ning Anna Pospisilova ja Daniela Mokrá. Mänge saab tasuta vaadata SIIT.

Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson jõudsid kaheksandikfinaali, kus pidid tunnistama tšehhitaride Kylie Neuschaeferova ja Martina Maixnerova 2:0 (21:16, 21:15) paremust.