X!

Hollas ja Remmelg mängivad Brno MK-etapil medalitele

Rannavõrkpall
Heleene Hollas ja Liisa Remmelg.
Heleene Hollas ja Liisa Remmelg. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Rannavõrkpallurid Heleene Hollas ja Liisa Remmelg pääsesid laupäeval Tšehhis Brnos toimuval Futures taseme MK-etapil poolfinaali.

Hollas ja Remmelg teenisid reedel Brnos D-alagrupis esikoha ning pääsesid sellega otse veerandfinaali. Laupäeval jätkati suurepärase hooga – veerandfinaalis võtsid eestlannad veenva 2:0 (21:12, 21:16) võidu Tšehhi duo Andrea Lorenzova ja Mariana Tomasova üle, vahendab Volley.ee.

Pühapäeval kell 10.30 algavas poolfinaalis heitlevad Hollas ja Remmelg finaalikoha eest Prantsusmaa paari Anouk Dupini ja Elsa Descamps'iga. Teises poolfinaalis lähevad kell 11.30 vastamisi Tšehhi paarid Valerie Dvorníková ja Michaela Brinkova ning Anna Pospisilova ja Daniela Mokrá. Mänge saab tasuta vaadata SIIT.

Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson jõudsid kaheksandikfinaali, kus pidid tunnistama tšehhitaride Kylie Neuschaeferova ja Martina Maixnerova 2:0 (21:16, 21:15) paremust.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

võrkpalliuudised

08:10

Hollas ja Remmelg mängivad Brno MK-etapil medalitele

23.08

Hollas ja Remmelg võitsid Brno MK-etapil alagrupi

22.08

Nuudi ja Tamme jaoks lõppes MK-debüüt kvalifikatsioonis, naispaarid alustavad Brnos põhiturniirilt

21.08

Kender ja Parijõgi lõpetasid U-20 EM-i avapäeva ühe võiduga

21.08

Eesti meisternaiskond TalTech/Macta Beauty loobus Balti liigast

18.08

Vesik Eesti rannavõrkpalli seisust: oleme tugev Euroopa keskmik

17.08

Teppan: selliseid mänge tuleb võita, meile ei meeldi kaotada

17.08

Rannavõrkpalli Eesti meistriteks krooniti üllatajad

17.08

Rebel ja Kais lõpetasid viimase turniiri Eesti meistritena: ebareaalne!

16.08

Eesti võrkpallikoondis jäi viimases EM-valikmängus Iisraelile alla

16.08

Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistluste medalisoosikud ei vääratanud

16.08

Eesti võrkpallikoondis lõpetab EM-valiksarja mänguga Iisraeli vastu

16.08

Lukas ja Lepp pääsesid U-22 EM-il 24 parema sekka

14.08

Lukas ja Lepp avasid U-22 EM-i avapäeval Eesti võiduarve

14.08

Rikberg: alagrupi võitmine näitab selle meeskonna sisu

videod

sport.err.ee uudised

11:51

Saksamaa pidi Reali viskekahuri koju jätma

11:20

Kogenud Rumeenia tennisist võitis pika pausi järel WTA turniiri

10:43

VIDEOD | Son ja Müller avasid suure lombi taga väravaarve

10:11

Tõukerattur Aust tuli kriteeriumisõidus Euroopa meistriks

09:40

Hiline omavärav päästis Barcelonale kolm punkti

09:02

Eesti rühmkava koondis saavutas MM-il läbi aegade parima tulemuse

08:38

Arsenal lõi uustulnuka võrku viis palli ja andis 15-aastasele debüüdi

08:10

Hollas ja Remmelg mängivad Brno MK-etapil medalitele

23.08

Paide rallil võidutsenud Nõgene: selle tulemusega peab natuke harjuma

23.08

Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

23.08

Hambidge unistab olümpiamängudest ja Maris Mägi rahvusrekordist

23.08

Eestlasest vormeliinsener: iga meeskond mängib tugevalt reeglitega Uuendatud

23.08

Ärm ületas Balti keti velotuuril finišijoone uhkes üksinduses Uuendatud

23.08

ETV spordisaade, 23. august

23.08

Hein jälgis uue klubi kaotust pingilt, St. Pauli teenis Dortmundis viigi

loetumad

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain Uuendatud

23.08

FIS määras Norra suusahüppetippudele võistluskeelud

23.08

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

23.08

Jamaica kettaheitja alistas Teemantliigas Alekna ja Cehi

22.08

Ironman Tallinna start lükati kolm tundi edasi

23.08

Inglismaa jalgpalliklubi kurikuulsa omaniku ja peatreeneri vahel käärib

23.08

Eestlasest vormeliinsener: iga meeskond mängib tugevalt reeglitega Uuendatud

22.08

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga

23.08

Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

23.08

Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo