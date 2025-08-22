X!

Eesti vastane Tšehhi peab EM-il hakkama saama ilma põhimeheta

Korvpall
Tomaš Satoransky
Tomaš Satoransky Autor/allikas: Siim Semiskar/ERR SPORT
Korvpall

Korvpalli EM-finaalturniiril Eestiga ühte alagruppi kuuluva Tšehhi koondise üks kogenumaid liikmeid Tomaš Satoransky ei saa oma meeskonda Riias aidata.

33-aastane Satoransky tegi Suurbritannia vastu koondisedebüüdi juba 16-aastasena ning on pärast seda olnud rahvusmeeskonna tugitalaks, mängides neljal EM-finaalturniiril ning 2019. aasta MM-finaalturniiril, kus vedas Tšehhi USA ees kuuendaks.

Reedel kinnitas Tšehhi koondis nimekirja 2025. aasta EM-finaalturniiriks, kus alagrupis minnakse vastamisi Eesti, Läti, Portugali, Serbia ja Türgiga ning Satoransky sinna ei kuulunud.

"Olen pidanud langetama väga keerulise otsuse. Need, kes mind tunnevad, teavad, mida minu jaoks tähendab koondise esindamine ning kui väga ma tahtsin Tšehhi värvides osaleda oma viiendal EM-finaalturniiril. Kahjuks ei luba mu selg mul meeskonda aidata nii, nagu tahaksin ja nii, nagu minult oodatakse. Seetõttu olen pidanud turniirist loobuma," kirjutas Satoransky sotsiaalmeedias.

Viiel korral Tšehhi parimaks mängijaks valitud Satoransky, kes nüüd mängib Barcelonas, pidas NBA-s 388 mängu. NBA meesteta Tšehhi siiski turniirile ei lähe, kui koosseisus on 25-aastane Atlanta Hawksi tagamängija Vit Krejci. Eelmisel hooajal kogus ta Atlanta eest 57 mängus keskmiselt 20 minutiga 7,2 punkti ja 2,6 korvisöötu.

Toimetaja: Anders Nõmm

