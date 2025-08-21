Serbia purustas NBA meeste eestvedamisel Sloveenia, Läti seljatas Itaalia

Serbia kohtus Belgradis 20 000 silmapaari ees kaheksa aasta taguse Euroopa meistri Sloveeniaga ning teenis ülikindla võidu numbritega 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16). Võõrustajad alustasid kohtumist 10:0 spurdiga ja suurendasid vahet märgatavalt teise veerandaja alguses 16:5 spurdiga.

Miami Heati hingekirja kuuluv Nikola Jovic viskas võitjate parimana 18 punkti ning Los Angeles Clippersis leiba teeniv Bogdan Bogdanovic toetas 14 silmaga. Koondise suurim staar Nikola Jokic kogus vaid 10 punkti, kuid tabas väljakul kõik neli viset ning panustas veel kaheksa lauapalli ja nelja korvisööduga.

Sloveenia tähtmängijal Luka Doncicil oli kehv viskepäev (kahesed 2/8, kolmesed 2/10), ent sai siiski kaotajate resultatiivseimana kirja 17 punkti.

Kõik seitse suvist kontrollmängu võitnud Serbia alustab EM-i 27. augustil kohtumisega Eesti vastu, Sloveenia läheb päev hiljem vastamisi Poolaga.

Teine Eesti alagrupikaaslane Läti sai Ateenas toimunud mängus 83:68 (25:16, 17:17, 24:16, 17:19) jagu Itaaliast. Rolands Šmits ja Arturs Kurucs tõid mõlemad 13 punkti, Kristaps Porzingise arvele kogunes 12 punkti, kaheksa lauapalli ja kuus tulemuslikku söötu.

Vanameistri Danilo Gallinari ja Simone Fontecchio puudumisel kerkis Itaalia parimaks 17 punkti kogunud Matteo Spagnolo.

Läti kohtub EM-i avapäeval Türgiga, Itaalia esimeseks vastaseks on Kreeka.