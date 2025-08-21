X!

Serbia purustas NBA meeste eestvedamisel Sloveenia, Läti seljatas Itaalia

Korvpall
Nikola Jokic.
Nikola Jokic. Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Korvpall

Korvpalli EM-finaalturniiri eelsetes kontrollmängudes näitasid neljapäeval kõrget klassi Eesti alagrupikaaslased Serbia ja Läti.

Serbia kohtus Belgradis 20 000 silmapaari ees kaheksa aasta taguse Euroopa meistri Sloveeniaga ning teenis ülikindla võidu numbritega 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16). Võõrustajad alustasid kohtumist 10:0 spurdiga ja suurendasid vahet märgatavalt teise veerandaja alguses 16:5 spurdiga.

Miami Heati hingekirja kuuluv Nikola Jovic viskas võitjate parimana 18 punkti ning Los Angeles Clippersis leiba teeniv Bogdan Bogdanovic toetas 14 silmaga. Koondise suurim staar Nikola Jokic kogus vaid 10 punkti, kuid tabas väljakul kõik neli viset ning panustas veel kaheksa lauapalli ja nelja korvisööduga.

Sloveenia tähtmängijal Luka Doncicil oli kehv viskepäev (kahesed 2/8, kolmesed 2/10), ent sai siiski kaotajate resultatiivseimana kirja 17 punkti.

Kõik seitse suvist kontrollmängu võitnud Serbia alustab EM-i 27. augustil kohtumisega Eesti vastu, Sloveenia läheb päev hiljem vastamisi Poolaga.

Teine Eesti alagrupikaaslane Läti sai Ateenas toimunud mängus 83:68 (25:16, 17:17, 24:16, 17:19) jagu Itaaliast. Rolands Šmits ja Arturs Kurucs tõid mõlemad 13 punkti, Kristaps Porzingise arvele kogunes 12 punkti, kaheksa lauapalli ja kuus tulemuslikku söötu.

Vanameistri Danilo Gallinari ja Simone Fontecchio puudumisel kerkis Itaalia parimaks 17 punkti kogunud Matteo Spagnolo.

Läti kohtub EM-i avapäeval Türgiga, Itaalia esimeseks vastaseks on Kreeka.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

21.08

Serbia purustas NBA meeste eestvedamisel Sloveenia, Läti seljatas Itaalia

21.08

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma Uuendatud

21.08

Viimsi edutas kaks kasvandikku esindusmeeskonda

21.08

Pidurdamatu Bueckers püstitas WNBA uustulnukate punktirekordi

21.08

Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

20.08

Giannis näitas Läti vastu taset, Türgi alistas Leedu

20.08

Vigastusest taastuv Vaaks: 20 protsenti on veel minna

20.08

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

20.08

Rosenthal pidi põlveuuringu tõttu Rootsi mängu vahele jätma

20.08

John Wall lõpetab oma NBA karjääri

20.08

Sloveenia alistas Luka Doncici juhtimisel Suurbritannia

19.08

Kotsar: viske osas üritan ikkagi paremale käele üle minna

19.08

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

19.08

Kotsar lendas Jaapanisse õlauuringule

19.08

Itaalia korvpalli suurkuju tõmbas mängijakarjäärile joone alla

videod

sport.err.ee uudised

21.08

Serbia purustas NBA meeste eestvedamisel Sloveenia, Läti seljatas Itaalia

21.08

Naiste jalgpallis löödi üleminekurekord taas üle

21.08

Grabe alistas veenvalt valitseva maailmameistri

21.08

ETV spordisaade, 21. august

21.08

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale Uuendatud

21.08

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma Uuendatud

21.08

Tour de France'il säranud rattur sai nelja-aastase võistluskeelu

21.08

Kender ja Parijõgi lõpetasid U-20 EM-i avapäeva ühe võiduga

21.08

Tšehhist naasnud Kreida liitus Floraga

21.08

Djokovic ja Alcaraz loositi USA lahtistel samasse tabelipoolde, Venus sai kõva pähkli

21.08

Werder tahab Heina laenule võtta

21.08

Elizaveta Fedorova pääses MM-i B-finaali

21.08

Goidina jäi juunioride GP-hooaja avavõistlusel napilt rekordile alla Uuendatud

21.08

Jake Paul kohtub poksiringis tõsiseltvõetava vastasega

21.08

Pogacari ja Vingegaardi duell MM-il jääb ära

loetumad

21.08

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma Uuendatud

20.08

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

20.08

Giannis näitas Läti vastu taset, Türgi alistas Leedu

20.08

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

21.08

Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

19.08

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

20.08

Kreeka teivashüppaja teenis esimese Teemantliiga etapivõidu

20.08

Vigastusest taastuv Vaaks: 20 protsenti on veel minna

21.08

Tiitlikaitsjad alistasid vastuolulise turniiri finaalis Swiateki ja Ruudi

20.08

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo