Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

Eesti korvpallikoondis pidas kolmapäeval oma eelviimase kontrollkohtumise enne EM-finaalturniiri ning pääses napi võiduga, kui Rootsi täht Pelle Larsson viimasel rünnakul korvi alt mööda viskas.

Stockholmis toimunud kohtumine algas tasavägiselt ning avaveerandi lõpuks oli tablool 21:21 viik. Teisel veerandil hakkasid mängutempot dikteerima eestlased, kes saavutasid veerandi lõpus 44:34 edu, mille rootslased lihvisid pausiks kaheksale punktile. Poolajaks oli kõige resultatiivsem eestlane Kristian Kullamäe, kes kogus 13 punkti, neist kaheksa teisel veerandil.

Eesti säilitas teise poolaja alguses kümnepunktilise edu, aga Rootsi tegi 39:49 kaotusseisust 12:4 spurdi ja jõudis taas külaliste kannule. Kolmas veerand kulges seejärel tasavägiselt, aga Joonas Riismaa ja Kregor Hermeti kaugvisked viisid Eesti otsustavale veerandile 69:63 eduseisul.

Neljanda veerandi alguses tabas kaugelt ka Siim-Sander Vene, kuid Rootsi tuli valju kodupubliku toel ka sellest kaotusseisust välja. Kolm minutit enne lõpusireeni juhtis Eesti veel kuuega, aga rootslased kustutasid selle edu ning läksid 42 sekundit enne mängu lõppu kahega juhtima. Artur Konontšuk tabas järgmisel rünnakul nurgast külmaverelise kolmese ja Eesti pääses taas juhtima.

Rootslased mängisid seejärel NBA mehe Pelle Larssoni peale, kes viis Sander Raieste korvi alla, aga tema lay-up veeres rõnga pealt maha ja Eesti realiseeris 88:87 (21:21, 23:15, 25:27, 19:24) võidu.

Kullamäe lõpetas võidumängu 16 punktiga, otsustavad punktid visanud Konontšuk panustas 14 silmaga, Henri Drell lisas omalt poolt 12 punkti ja Kaspar Treier ning Vene skoorisid kümme punkti. Rootsi resultatiivseim oli 19 punkti kogunud Melwin Pantzar.

Eesti koondis on EM-i eel pidanud kolm kontrollkohtumist ja alistanud Gruusia 75:70 ning Iisraeli 93:81, aga Leedu andis eestlastele 68:89 kaotuse. Viimane kontrollmäng peetakse reede õhtul Tondiraba jäähallis, kui külla tuleb Suurbritannia koondis.

EM-finaalturniiri Riias alustatakse 27. augustil Serbia vastu.