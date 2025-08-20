X!

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

Korvpalli Eesti koondis
Korvpalli EM-valikmäng: Eesti – Põhja-Makedoonia Unibet Arenal
Korvpalli EM-valikmäng: Eesti – Põhja-Makedoonia Unibet Arenal Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis pidas kolmapäeval oma eelviimase kontrollkohtumise enne EM-finaalturniiri ning pääses napi võiduga, kui Rootsi täht Pelle Larsson viimasel rünnakul korvi alt mööda viskas.

Stockholmis toimunud kohtumine algas tasavägiselt ning avaveerandi lõpuks oli tablool 21:21 viik. Teisel veerandil hakkasid mängutempot dikteerima eestlased, kes saavutasid veerandi lõpus 44:34 edu, mille rootslased lihvisid pausiks kaheksale punktile. Poolajaks oli kõige resultatiivsem eestlane Kristian Kullamäe, kes kogus 13 punkti, neist kaheksa teisel veerandil.

Eesti säilitas teise poolaja alguses kümnepunktilise edu, aga Rootsi tegi 39:49 kaotusseisust 12:4 spurdi ja jõudis taas külaliste kannule. Kolmas veerand kulges seejärel tasavägiselt, aga Joonas Riismaa ja Kregor Hermeti kaugvisked viisid Eesti otsustavale veerandile 69:63 eduseisul.

Neljanda veerandi alguses tabas kaugelt ka Siim-Sander Vene, kuid Rootsi tuli valju kodupubliku toel ka sellest kaotusseisust välja. Kolm minutit enne lõpusireeni juhtis Eesti veel kuuega, aga rootslased kustutasid selle edu ning läksid 42 sekundit enne mängu lõppu kahega juhtima. Artur Konontšuk tabas järgmisel rünnakul nurgast külmaverelise kolmese ja Eesti pääses taas juhtima.

Rootslased mängisid seejärel NBA mehe Pelle Larssoni peale, kes viis Sander Raieste korvi alla, aga tema lay-up veeres rõnga pealt maha ja Eesti realiseeris 88:87 (21:21, 23:15, 25:27, 19:24) võidu.

Kullamäe lõpetas võidumängu 16 punktiga, otsustavad punktid visanud Konontšuk panustas 14 silmaga, Henri Drell lisas omalt poolt 12 punkti ja Kaspar Treier ning Vene skoorisid kümme punkti. Rootsi resultatiivseim oli 19 punkti kogunud Melwin Pantzar.

Eesti koondis on EM-i eel pidanud kolm kontrollkohtumist ja alistanud Gruusia 75:70 ning Iisraeli 93:81, aga Leedu andis eestlastele 68:89 kaotuse. Viimane kontrollmäng peetakse reede õhtul Tondiraba jäähallis, kui külla tuleb Suurbritannia koondis.

EM-finaalturniiri Riias alustatakse 27. augustil Serbia vastu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

21:55

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

16:38

Rosenthal pidi põlveuuringu tõttu Rootsi mängu vahele jätma

12:53

John Wall lõpetab oma NBA karjääri

09:16

Sloveenia alistas Luka Doncici juhtimisel Suurbritannia

19.08

Kotsar: viske osas üritan ikkagi paremale käele üle minna

19.08

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

19.08

Kotsar lendas Jaapanisse õlauuringule

19.08

Itaalia korvpalli suurkuju tõmbas mängijakarjäärile joone alla

18.08

Vigastusest taastunud Rosenthal: olen suuteline EM-il koondist palju aitama

18.08

Tartu Ülikool tõi keskmängija Kanada kõrgliigast

18.08

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

18.08

Kalev/Cramoga liitus möödunud hooajalgi klubis pallinud lätlane

18.08

Hispaania mängija jätab vigastuse tõttu EM-i vahele

17.08

Raieste: esimese EM-i närv on kindlasti minetatud

17.08

Võimsas hoos Markkanen ladus ka Poola korvi palle täis

videod

sport.err.ee uudised

22:23

Mihhail Selevko valmistas Californias uue vabakava: näitan kosmilist jõudu Uuendatud

22:19

ETV spordisaade, 20. august

21:55

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

21:26

Naiste jalgpallikoondise ründaja koduklubi pääses Soomes karikafinaali

20:51

Talviku pühendas võidu Jürimale: ta pilve peal naeratab ja lehvitab

20:14

FC Flora naiskond kaotas esimest korda sel hooajal punkte

19:40

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

19:04

Swiatek ja Ruud marssisid USA lahtistel poolfinaali

17:53

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

17:21

Latsepov kindlustas koha Tokyo MM-i maratonil

17:07

Tohver vilistab Sheini koduklubi euromängu

16:38

Rosenthal pidi põlveuuringu tõttu Rootsi mängu vahele jätma

16:19

Kreeka teivashüppaja teenis esimese Teemantliiga etapivõidu

15:52

Tammeka osutas kõvemat vastupanu kui Ararat, aga Saku teenis taas võidulisa

15:21

Selgus Tšiili ralli stardinimekiri

loetumad

19.08

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

16:19

Kreeka teivashüppaja teenis esimese Teemantliiga etapivõidu

19.08

Ukraina kergejõustikutähele määrati pikk võistluskeeld

09:16

Sloveenia alistas Luka Doncici juhtimisel Suurbritannia

19.08

Latvala tihedast tiitliheitlusest: peame Tänakuga ettevaatlikud olema

19.08

Kotsar: viske osas üritan ikkagi paremale käele üle minna

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

11:52

Suri Eesti motosporti olulise panuse jätnud Tarvo Jürima

19.08

Endine Briti esinumber pakkis reketid lõplikult kotti

16:38

Rosenthal pidi põlveuuringu tõttu Rootsi mängu vahele jätma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo