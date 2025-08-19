X!

Kotsar: viske osas üritan ikkagi paremale käele üle minna

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Eesti korvpallikoondislane Maik-Kalev Kotsar on koduklubi Yokohama B-Corsairsi soovil Jaapanis õlauuringul. 212 sentimeetri pikkune tsenter vestles enne koondise juurest lahkumist ERR-iga ning avaldas, et töö viskekäe arendamisel käib edasi.

Rahvuskoondis alustas ettevalmistusprogrammi augusti lõpus algavaks EM-finaalturniiriks juba juuli alguses ning Kotsar on seni asjade käiguga väga rahul. "Ettevalmistus on väga hea olnud. Oleme korralikult trenni teinud, tamp on peal olnud. Kõik teevad isuga trenni. Kõik on väga positiivne seni," sõnas koondise üks liidritest.

"Heiko [Rannula] ja füsiod on kindlaks teinud, et meil see füüsiline vorm on ikkagi väga hea. Nad [füsiod] tegelevad meiega palju ja Heiko vaatab, et me trennis ikka korralikult jookseksime. Ma arvan, et absoluutselt kõigil on füüsiline vorm väga hea."

Mida on senised kontrollmängud Leedu, Iisraeli ja Gruusiaga näidanud? "Absoluutselt kõike peab veel lihvima. Vastased on sedavõrd tugevad, et peame igast trennist maksimumi võtma, igas trennis kõike lihvima ja siis minema täiega peale."

Kotsar sõlmis tänavu lepingupikenduse Jaapani klubi Yokohama B-Corsairsiga. Jaapanisse jäämise kasuks rääkis eelkõige võimalus rohkem palliga mängida.

"Ma arvan, et üks põhilisi asju ongi see, et saan natukene rohkem ise palliga tegeleda. Kanda sarnast rolli nagu koondises. Võrreldes minu viimast Baskonia aastat, siis seal ma panin katteid ja proovisin lauda võtta ja sellega minu roll põhimõtteliselt piirdus. Nüüd Jaapanis olen saanud väga palju rohkem teistele luua, palliga tegutseda, palli üle tuua. Umbes samasugused asjad nagu ma siin koondise juures olen teinud."

Kotsar vahetas 2024. aasta talvel viskekätt, et pikalt muret teinud vasakult õlalt koormust maha saada. "Korvi juures vasaku või paremaga. Üleüldiselt viske osas üritan ikkagi paremale käele üle minna. Sellega see viimane aasta ja natukene rohkem on töö käinud ja see töö käib edasi. See on ikkagi väga pikk ja palju tööd nõudev protsess. Panen edasi."

Eesti koondis läheb sel nädalal viimastes kontrollmängudes vastamisi Rootsi ja Suurbritanniaga. Kotsar jääb kindlasti eemale kolmapäevasest võõrsilmängust Rootsiga ning tõenäoliselt ei kuulu koosseisu ka reedeses kodumängus.

Eesti koondis alustab EM-finaalturniiri 27. augustil, kui kohtutakse Serbiaga.

Toimetaja: Henrik Laever

Kotsar: viske osas üritan ikkagi paremale käele üle minna

