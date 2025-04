Veesaar vahetab Arizona särgi Põhja-Carolina vastu, Vaaks avaldas ülikoolivaliku

Lõppenud hooajal läbimurde teinud Veesaar liitub ülikooliga, mis on võitnud kuus NCAA meistritiitlit (viimati 2017. aastal) ning kust on tuule tiibadesse saanud NBA legendid Michael Jordan, Vince Carter ja James Worthy.

Tänavu langes Põhja-Carolina NCAA finaalturniiril juba avaringis konkurentsist välja, kui oldi sunnitud tunnistama Ole Missi 71:64 paremust.

21-aastane ja 213 sentimeetri pikkune Veesaar siirdus ookeani taha 2022. aastal. Kui esimesed kaks hooaega Arizonas läksid suuresti vigastuste nahka, siis sel hooajal sai ta leedulase Motiejus Krivase vigastuse järel suurema rolli ning panustas keskmiselt 9,4 punkti, 5,1 lauapalli ja 1,1 viskeblokeeringut mängu kohta.

Põhja-Carolina meeskonda juhendab NBA-s 13 hooaega mänginud 54-aastane Hubert Davis, kes on ametis alates 2021. aastast. Tema käe all on võidetud 101 ja kaotatud 45 kohtumist.

Eesti koondise ja BC Kalev/Cramo 19-aastane tagamängija Stefan Vaaks teatas ühismeedias, et hakkab sügisest esindama NCAA-s kõrgeimasse divisjoni kuuluvat Providence'i ülikooli.

Providence on NCAA finaalturniirile ehk Märtsihullusele pääsenud 22 korral ning viimati 2023. aastal. Sealse korvpalliprogrammi tuntuimaks vilistlaseks on NBA üheks kõigi aegade parimaks treeneriks peetav Lenny Wilkens.

Vaaks on sel hooajal olnud Kalev/Cramos võtmetähtsusega mängija, kogudes Eesti-Läti liigas keskmiselt 14 punkti, 3 lauapalli ja 2,4 korvisöötu mängus. FIBA Euroopa karikasarjas kujunesid tema keskmisteks näitajateks 14,8 punkti, 3 lauapalli ja 3,2 resultatiivset söötu.