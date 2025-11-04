Vaaks säras NCAA debüüdil, võit ka Veesaarele ja Kriisale

Henri Veesaar aitas oma koduülikooli North Carolina NCAA meeste korvpallihooaja avaõhtul 94:54 võiduni Central Arkansas' üle. Eestlasest keskmängija panustas võitu 14 punkti, 10 lauapalli (neist 4 ründelauast) ning ühe vaheltlõike, resultatiivse söödu ja viskeblokeeringuga.

Hooajaeelsetes edetabelites 25. asetuse saanud North Carolina resultatiivseim oli 22 punkti visanud Caleb Wilson, Kyan Evans lisas 15 punkti. Järgmisena võõrustab North Carolina reedel 19. asetusega Kansast.

Stefan Vaaks tegi väga hea debüüdi, kui tema koduülikool Providence alustas hooaega 89:79 võiduga Holy Crossi üle. Pingilt alustanud Vaaks kogus 20 minutiga oma meeskonna resultatiivseimana 19 punkti (kaugvisked 3/7, vabavisked 6/6) ning lisas ka kaks vaheltlõiget ja resultatiivset söötu.

"Treener ütles mulle, et öösel [enne mängu] magad nagu beebi - ma ei maganud nagu beebi," naeris Vaaks mängujärgsel pressikonverentsil. "Pärast esimest tabavat kaugviset tundsin end väljakul hästi. Viimasel kolmel kuul olen väga palju vaeva näinud. Mul olid liblikad kõhus - ma ei võta seda enesestmõistetavalt," vastas Vaaks küsimusele, kuidas ta end raskest põlvevigastusest naastes väljakul tundis.

Teise eestlasest tagamängija Kerr Kriisa jaoks algas hooaeg Cincinnati 94:63 võiduga Western Carolina üle. Kriisa mängis 26 minutit ja sai selle ajaga kirja kuus punkti (kaugvisked 2/4), neli korvisöötu ja kolm lauapalli.