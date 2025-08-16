X!

Eesti võrkpallikoondis jäi viimases EM-valikmängus Iisraelile alla

Eesti võrkpallikoondis tõmbas laupäeva õhtul joone alla 2026. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarjale, kuid pidi Põhja-Makedoonias toimunud kohtumises viie geimi järel Iisraeli paremust tunnistama.

Juba EM-pileti kindlustanud Eesti võrkpallikoondis rändas valiksarja viimaseks mänguks Põhja-Makedooniasse ning alustas Iisraeli vastu kindlalt - eestlased ei jäänud kordagi avageimis kaotusseisu ning realiseerisid kindla 25:18 võidu.

Teises geimis saavutas Eesti alguses väikese edu, aga Iisrael püsis kannul ning haaras 9:9 viigiseisul ise ohjadest. Geim kulges siiski tasavägiselt ning kumbki meeskond ei suutnud teisest eralduda, kuid võidu võttis Iisrael, kes võitis 26:26 viigiseisul kaks punkti järjest. Kolmas geim mängiti sarnase stsenaariumi järgi, aga viimased punktid kuulusid sel korral eestlastele, kes teenisid 25:21 geimivõidu.

Neljas geim kuulus aga täielikult Iisraelile, kes saavutas kindla 25:14 võidu ning viis kohtumise otsustavasse geimi.

Viiendas geimis läks Iisrael kolme punktiga juhtima, aga Eesti võitis Renee Teppani serviässade toel neli punkti järjest ja sai seisul 14:13 võimaluse võidu eest servida. See jäi aga realiseerimata ning südikalt EM-pileti eest võidelnud Iisraelil õnnestus lõpuks 3:2 (18:25, 28:26, 21:25 25:14, 18:16) võit teenida.

Eesti pidi mängima ilma libero Silver Maarita, kes jäi pärast otsustavat valikmängu haigeks. Peatreener Alar Rikberg andis kõigile mänguaega, algkoosseisus sai alustada Cris Karlis Lepp.

Eesti eest tõi Robert Täht teist mängu järjest 23 punkti (+13), Märt Tammearu lisas omalt poolt 20 (+14) ning Renee Teppan 19 silma (+14). Eesti vastuvõtt oli 48 protsenti, rünnakuid lahendati 50-protsendilise eduga. Blokist saadi 12 punkti, seejuures Alex Saaremaa teenis viis punkti. Servil saadi hakkama nelja ässaga.

Iisraeli parim oli 27 punkti toonud Shay Mayo Liberman (+18), Mark Rura kostitas eestlasi 22 punktiga (+11).

Eestil ei mänginud viimases EM-valikmängus otseselt millegi nimel, kuid Iisrael pälvis emotsionaalse võidu järel edasipääsu järgmisel aastal toimuvale EM-finaalturniirile. Eesti võitis D-alagrupi kümne punktiga, aga Iisrael pääses edasi parimate teise koha saajate arvestuses. Laupäeval kindlustas edasipääsu ka Rainer Vassiljevi juhendatav Läti, kes alistas oma viimases mängus Kosovo kolm-üks.

EM-valiksari lõpeb pühapäeval, kui peetakse viimased matšid ning selgitatakse välja viimased edasipääsejad.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

