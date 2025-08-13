X!

Eesti võrkpallikoondis kindlustas Horvaatias edasipääsu EM-finaalturniirile

Eesti meeste võrkpallikoondis kindlustas kolmapäeval pileti 2026. aasta Euroopa meistrivõistlustele, kui võitis kolmandas valikmängus Horvaatia vastu kaks geimi.

Meeskonnad vahetasid matši alguses võõrustaja juhtimisel punkte, kuid eestlased läksid 8:8 viigiseisult juhtima ning saavutasid siis 16:12 eduseisu. Horvaatidel õnnestus seejärel kolm korda viigistada, aga seisult 20:20 teenis Eesti viis punkti järjest ning vormistas 25:20 geimivõidu.

Eesti vajas pärast seda EM-pileti lunastamiseks vaid üht geimivõitu ning läks teises vaatuses kiirelt 4:1 juhtima, aga Horvaatial õnnestus mõnda aega kannul püsida. Taaskord tegi Eesti 8:8 viigiseisult väikese spurdi ning läks kahel korral viie punktiga juhtima, aga horvaadid kaevasid end sellest august välja ja suutsid 25:22 võidu võtta.

Kolmas geim algas samuti Eesti juhtimisel ja seisult 5:4 enam edu ei loovutatudki: edu paisus geimi lõpus üheksapunktiliseks ning eestlased kindlustasid 25:16 geimivõiduga edasipääsu järgmisel aastal toimuvatele Euroopa meistrivõistlustele.

Neljandas geimis sai Eesti taas seisul 8:8 hoo sisse ning asus kolme punktiga juhtima. Edasi mängiti kindlalt ning lõpuks vormistati 3:1 (25:20, 22:25, 25:16, 25:20) võit.

Kaheksandat korda EM-ile sõitev Eesti koondis on võitnud D-grupis kõik kolm kohtumist ning peab veel ühe kohtumise, kui mängib laupäeval Põhja-Makedoonias Iisraeliga, kellel on veel võimalus EM-ile pääseda. EM-finaalturniirile pääsevad kõikide alagruppide võitjad ning kõikide gruppide peale viis paremat teise koha saajat.

