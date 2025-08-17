Teppan: selliseid mänge tuleb võita, meile ei meeldi kaotada

Juba EM-pileti kindlustanud Eesti võrkpallikoondis kohtus valiksarja viimases kohtumises veel edasipääsu eest mänginud Iisraeliga. Eesti võitis kohtumise esimese ja kolmanda geimi, aga neljandas geimis teenis Iisrael suure võidu ning otsustavas geimis suutis Iisrael 3:2 (18:25, 28:26, 21:25 25:14, 18:16) võiduga ka ise EM-pileti teenida.

"Mingitel hetkedel oli närviline. Mõnes mõttes oli hea, tahtsime võita mängu, mis võib-olla meie jaoks tohutu kaaluga ei olnud," rääkis Renee Teppan pärast viimast valikmängu. "Oli ka selge, et on olnud pikk nädal ja palju reisimist, lihtsate punktide ära andmine tuleb hinnaga. Asetuspunktide järele tulime ja neid kaotasime."

Teppani sõnul suutsid vastased mänguga kohaneda ning vajalikke korrektuure teha. "Nad tulid alguses hurraaga peale, meid füüsiliselt mutta lööma, aga siis selgus, et blokk on ka ees ja päris nii ei saa. Ründajad, kes mängivad normaalsetes klubides, suutsid korrektuure teha ja me mängu lõpuni mingite asjade vastu eksisime," sõnas ta.

Sellegipoolest sai peamine eesmärk täidetud ning Eesti koondis mängib kaheksandat korda EM-finaalturniiril. Teppani sõnul on aga võidutahe meeskonnas olemas. "Olemegi närvis. See on minu arust okei, et oleme, see mäng oli võidetav ja selliseid mänge tuleb võita. Meile ei meeldi kaotada," ütles ta.

Alar Rikberg. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Peatreener Alar Rikbergi sõnul oli mäng võitluslik ning saatuslikuks saigi tõenäoliselt neljas geim, mille Eesti kaotas 14:25. "Jäime tagaajaja rolli päris pikalt ja siis oli mul treenerina selge siht anda põhimeestele puhkust, et nad saaksid liituda värskemalt viienda geimi alguses," rääkis juhendaja. "Rohkem on kahju kahest napilt kaotatud geimist, sealhulgas viiendast, kus olid oma võimalused olemas. Tõsi on, et palju võitlust oli ja kestis pikalt, selles osas pole meestele midagi ette heita."

Treenerile meeldis Teppani sõnum võidusoovist. "See on positiivne, mulle meeldibki meeskond, kes sõltumata olukorrast mängib võidu peale," ütles Rikberg.

"Iisraelile oli selle mängu tulemus ülioluline, see viis neid EM-finaalturniirile. Aga meie mängisime sama hingestatult, ei tahtnud kaotada ühtegi punkti," jätkas ta. "See on seesama sisu, mida olen viimase kahe aastaga võistkonda süstinud. Selliste meestega, kes sõltumata vastasest või olukorrast, võitlevad võidu nimel – nendega annab suuremaid tegusid teha."

Eesti kaotas treeneri sõnul siiski maailma edetabelis olulisi punkte, aga neid on võimalik kenasti tagasi võita. "Rääkides sellest, et tahame tõusta ja kõrgemal olla, siis tänane oli valus, sest 110-120 vahemikus on päris palju riike ja ka palju Euroopa riike," lisas ta. "See tähendab, et EM-i loosi osas oleme võib-olla madalamas potis. Aga keeruline on öelda, keda neli korraldajat endale alagrupikaaslasteks ise valivad."

"Suured eesmärgid on ikkagi seotud järgmiste aastatega, kus õnnestumiste korral õnnestuks edetabelikohta omajagu parandada," lisas ta.