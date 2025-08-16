X!

Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistluste medalisoosikud ei vääratanud

Rannavõrkpall
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused 2025
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused 2025
Rannavõrkpall

Neljapäevast pühapäevani toimuvad Tallinna südames Vabaduse väljakul Olerex Eesti meistrivõistlused rannavõrkpallis, kus on kahe põhiturniiri päeva järel selgunud veerandfinalistid.

Kahe võiduka alagrupimängu järel kindlustasid koha veerandfinaalis Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov, Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais, Siim Ennemuist ja Karl Maidle ning Kusti Nõlvak ja Rasmus Meius. Kaheksandikfinaali võiduga edenesid esikaheksasse ka Sten Vahtras ja Kaarel Kais, Argo Arak ja Karl Jaani, Rauno Tamme ja Joosep Põldma ning Urmas Piik ja Sander Steinberg, vahendab Volley.ee.

Pühapäevastes veerandfinaalides kohtuvad Tiisaar – Korotkov ja Arak – Jaani, Tamme – Põldma ja Nõlvak – Meius, Maidle – Ennemuist ja Piik – Steinberg ning Vahtras – Kais ja Rebel – Kais.

Naiste turniiril kindlustasid alagrupi võiduga koha veerandfinaalis Heleene Hollas ja Liisa Remmelg, Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson, Maret Kuuse ja Laura-Liisa Maiste ning Kristi Nõlvak ja Erle Püvi. 12 parema seas tundsid võidurõõmu Grete Jürgenson ja Lill Kandimaa, Lidia Lellsaar ja Anna-Liisa Peetmaa, Marta-Mia Ploomipuu ja Hannemai Hanimägi ning Gerli Toomela ja Silja Ostrov. 

Veerandfinaalides lähevad vastamisi Hollas – Remmelg ja Jürgenson – Kandimaa, Lellsaar – Peetmaa ja Nõlvak – Püvi, Ploomipuu – Hanimägi ja Kuuse – Maiste ning Kuivonen – Jürgenson ja  Toomela – Ostrov.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Tiidrek Nurme võitis Paavo Nurmi poolmaratoni

