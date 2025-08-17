Rannavõrkpalli Eesti meistriteks krooniti üllatajad

Tallinna südames Vabaduse väljakul toimunud rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlustel tulid meestest esikohale Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais ning naistest mulluse finaali kaotanud Heleene Hollas ja Liisa Remmelg.

Rebel ja Kais said pühapäeval veerandfinaalis raske võidu, kui olid Sten Vahtrasest ja Kaarel Kaisist üle 21:14, 15:21, 16:14. Poolfinaalis alistati 22:20, 21:12 Siim Ennemuist - Karl Maidle ning finaalis 21:14, 30:28 Eesti esipaar Mart Tiisaar - Dmitri Korotkov.

Mais koduse miniturniiri võitnud ja Eesti rahvuste karika koondise koosseisu pääsenud Rebeli ja Kaisi pühapäevane võit oli seda ootamatum, et viimati tehti ühiselt trenni juuni alguses, mille järel pidas Rebel vigastuspausi ning Kais viibis USA-s. Et mehed ei mahtunud seetõttu ka rannavolle suvetuuri edetabelisse, alustati turniiri kvalifikatsioonist. Mullu sai paar EMV-l kolmanda koha.

Naiste turniiril loovutasid Hollas ja Remmelg veerandfinaalis Grete Jürgensonile ja Lill Kandimaale kokku vaid 18 punkti, poolfinaalis alistati Kristi Nõlvak ja Erle Püvi 21:18, 21:7. Põnevas finaalis tiitlikaitsjate Eva Liisa Kuivoneni ja Liisa-Lotta Jürgensoni vastu võeti 21:16, 19:21, 15:12 võit ning ühtlasi revanš mulluse finaali kaotuse eest.