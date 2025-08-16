Warholm ja Bol tegid Poolas hooaja parima jooksu

400 meetri tõkkejooksjad Karsten Warholm ja Femke Bol näitasid Poolas Chorzowis toimunud kergejõustiku Teemantliiga etapil taset, kui püstitasid maailma hooaja tippmargi. Teivashüppetäht Armand Duplantis teenis võidu, aga jäi pidama 6.10 peal.

25-aastane Bol läbis Teemantliiga Sileesia etapil distantsi ajaga 51,91, mis tähistab ühtlasi maailma hooaja parimat tulemust. Slovakitar Emma Zapletalova püstitas ajaga 53,58 uue rahvusrekordi ning pälvis teise koha, pjedestaalile mahtus veel ameeriklanna Jasmine Jones (53,64).

Meeste jooksus näitas aga võimu norralane Karsten Warholm, kes lõpetas ajaga 46,28 ning edestas konkurente enam kui sekundiga. Norralane pole jooksnud nii kiiret aega alates 2021. aastal toimunud Tokyo olümpiamänge, kui ta ajaga 45,94 maailmarekordi püstitas.

Laupäeval teenis teise koha Nigeeria mees Ezekiel Nathaniel, kes püstitas ajaga 47,31 uue rahvusrekordi, kolmanda koha pälvis Katari jooksja Abderrahman Samba ajaga 47,34.

Meeste teivashüppes ületasid kuue meetri kõrgusele asetatud lati Emmanouil Karalis ja Armand Duplantis ja kuna rootslane oli kõrgusel 5.60 korra ebaõnnestunud, oli kreeklane kõrgusel 6.10 ka esikohal. Mõlemad ajasid esimese katse maha, aga Duplantis sai teisel katsel tulemuse kirja. Karalis kerkis oma katsetel küll lati kohale, aga ei suutnud isiklikku tippmarki püstitada ning pidi leppima teise kohaga.

Alles neli päeva tagasi taaskord maailmarekordit parandanud Duplantis otsustas Poolas ajalugu mitte jahtida ning üritas ületada 6.20, aga ajas lati kolm korda alla. Kolmanda koha pälvis austraallane Kurtis Marschall, kes sai kirja 5.90, aga oli mitmel korral kuue meetri ületamisele lähedal.

Ameeriklanna Masai Russell sai hakkama vägeva tulemusega, kui ta püstitas naiste 100 meetri tõkkejooksus ajaga 12,19 uue Teemantliiga rekordi. Esikolmikusse mahtusid veel kaasmaalane Tonea Marshall (12,24) ning nigeerlanna Tobi Amusan (12,25).

Naiste 100 meetri jooksus oli kiireim ameeriklanna Melissa Jefferson-Wooden, kes ületas joone ajaga 10,66. Talle järgnesid jamaicalanna Tia Clayton (10,82) ning Elevandiluuranniku sprinter Marie-Josee Ta Lou-Smith (10,87). Ameeriklanna Sha'Carri Richardson pälvis ajaga 11,05 kuuenda koha ning sai kirja oma hooaja tippmargi. Meeste 100 meetri jooksus pälvis esikoha Kishane Thompson, kes seljatas esimest korda oma karjääris Noah Lylesi.

Teemantliiga hooaeg jätkub juba kolmapäeval Šveitsis Lausanne'is ning reedel toimub Belgias hooaja eelviimane etapp.