Thompson teenis Teemantliiga etapil USA tähtede ees võidu

Teemantliiga hooaja Sileesia etapiks olid kohale tulnud maailma kiireimad mehed, sealhulgas viis meest, kes kuuluvad 100 meetri jooksu tänavuse hooaja edetabelis esikümne sekka.

Pariisi olümpial valusa hõbemedali võitnud jamaicalane Kishane Thompson plahvatas pakkudelt ning juhtis sisuliselt terve jooksu vältel, teenides ajaga 9,87 esikoha. Olümpiavõitja Noah Lyles tegi taas vägeva lõpuspurdi ning ületas joone teisena, saades ajaks 9,90, mis tähistab tema hooaja tippmarki.

Ühtlasi teenis Thompson esimest korda Lylesi ees võidu, ameeriklane sai olümpiafinaalis ülinapi võidu ja alistas jamaicalase ka 2023. aastal Eugene'is.

Heitlus kolmanda koha nimel kujunes ameeriklaste siseasjaks, aga fotofiniši abil määrati lõpuks viimasele pjedestaalikohale Kenny Bednarek, kes edestas napilt Christian Colemani (mõlemad 9,96) ja Trayvon Bromelli (9,97).

Keegi teine alla kümne sekundi ei jooksnud, aga ameeriklane Courtney Lindsey lõpetas ajaga 10,05, Lõuna-Aafrika Vabariigi sprinter sai ajaks 10,10 ning jamaicalane Ackeem Blake 10,11. Kodupublikule pakkus rõõmu kohalik mees Oliwer Wdowik, kes sai ala tippude järel ajaks 10,32.