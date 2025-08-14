Tartus püstitati kergejõustiku uusi Eesti rekordeid

Kolmapäeval toimus Tamme staadionil Tartu Kergejõustikuveteranide klubi ja Tartu Kalevi staadionijooksusarja etapp, kus püstitati mitu Eesti rekordit.

Taavi Tšernjavski võitis 300 m tõkkejooksu ajaga 37.31, mis tähistab uut Eesti rekordit sel distantsil. Varasem rekord kuulus alates 2000. aastast Indrek Tustiti nimele ajaga 37.68.

Samal distantsil püstitas U-20 vanuseklassi Eesti rekordi Johann-Martin Torim, kes sai kirja aja 38.10. Varasem U-20 Eesti rekord kuulus ajaga 38.84 Mersin Võrno nimele ning oli joostud 2011. aastal.

Uku Renek Kronbergs püstitas uue Eesti rekordi 1000 m jooksus ajaga 2.20,45. Varasem rekord 2.20,49 kuulus Urmet Uusoru nimele aastast 1998.