Heiko Rannula: usun, et selle põlvkonnaga on endal ka märk maha panemata

Foto: FIBA
Eesti korvpalliliit teatas, et möödunud aasta suvel rahvusmeeskonna peatreeneriks saanud Heiko Rannula jätkab ametis kuni 2029. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri lõpuni.

Rannula juhendamisel jõudis rahvuskoondis tänavuse aasta EM-finaalturniirile, kui valiksarjas võideti tema vedamisel võõrsil Poolat numbritega 82:78 ning koht finaalturniiril kindlustati 84:65 võiduga koduväljakul Põhja-Makedoonia üle.

Heiko, korvpalliliit ütles täna välja, et oled lepingut Eesti koondise peatreenerina pikendanud aastani 2029. Mida see sinu jaoks tähendab ja oli see sinu jaoks üllatus, et enne tänavust EM-finaalturniiri sellise diilini jõudsite?

Sellisel positsioonil need asjad ju peaks suhteliselt varakult paigas olema. Isegi jäi suht hilja peale ja see ei olnud kerge otsus kindlasti, aga jõudsime kokkuleppele ja ma usun, et praegu on eesmärk see tulev EM korralikult ära mängida, eks siis saab pikemaid plaane teha. Ma usun, et selle põlvkonnaga on endal ka märk maha panemata. Loodame, et suudame nii nüüd selle EM-i ja ka järgnevad aknad ja turniirid teha paremuse poole.

Kas see võttis ka stressi maha?

Ei, stressi maha ei võtnud, ma tean, et tulevad väga töökad aastad nii klubi kui ka koondisega. Selles ametis liiga pikalt ette mõelda ei tasu, tuleb võtta kuu, kaks korraga ja kindlasti stressi tuleb ja unetuid öid, aga ma olen selleks valmis.

Mis seisus mehed hetkel on?

Ma arvan, et me oleme sellises seisus, kus meil on vaja ikkagi kaks korralikku treeningmängu veel alla saada, et need asjad jooksma saada. Meie algne plaan oli, et me peaksime ikkagi EM-il tõusvas joones esinema ja lõpus ka nii füüsiliselt kui ka vaimselt pinge välja kannatama. Võib olla teame, et Serbia ja Läti esimesed mängud on nii-öelda, kus me ei ole favoriidid, me peame seal lihtsalt võitlema ja vaatama, mis see tagajärg on. See ÜKE pool on meie jaoks väga oluline olnud ja võib olla sellepärast ei ole see mängupilt ka kõige parem.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

