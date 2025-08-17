Raieste: esimese EM-i närv on kindlasti minetatud

Eesti korvpallikoondislane Sander Raieste tõmbas hiljuti joone alla pikale peatükile ning lahkus Baskonia klubist, aga 26-aastase ääremängija karjäär jätkub ikka Hispaanias. Oma karjääri teise EM-i eel on ta põnevil, et saavad koondisega vigade parandust teha.

2016. aastal Baskonia klubiga liitunud Raieste tegi Hispaania kõrgliigas ja Euroliigas debüüdi 2020-21 hooajal, kuid sel suvel selgus, et eestlane ei jätka klubi juures. Kaugele vaatama ei peagi, sest Raieste karjäär jätkub Murcia klubis, kellega ta sõlmis kaheaastase lepingu.

"Ühe etapi lõpp, uue algus. Värske start. Ootan huviga, et kuidas see läheb," ütles ta ERR-ile. "Kurb on ikka, aga ma arvan, et otsus oli õige ja lähen heade emotsioonidega sealt ära. Põhimõtteliselt olen terve oma täiskasvanuelu seal elanud ja on aeg millekski uueks."

Baskonia ja Murcia tegid justkui vahetustehingu, sest Läti ääremängija Rodions Kurucs siirdus Murciast Baskoniasse. "Tegelikult neid variante oli, aga minul mängijana kõige suurem turg ongi erinevate faktorite tõttu Hispaanias. See projekt tundud hetkel kõige huvitavam ja kaheaastase lepinguga on ka natukene stabiilsust. Ma arvan,et see valik osutus õigeks," rääkis Raieste.

"See oli üks prioriteetidest, et oleks mingi roll ja läheksin natukene rohkem mängus korda. Et saaksin neid minuteid ja oleks mängutunnetust ja kõike seda rohkem," lisas ta.

Sander Raieste Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Eesti koondis valmistub 27. augustil Riias algavaks EM-finaalturniiriks ning Raieste sõnul on suvel koos veedetud aeg koondist tugevdanud. "Kõige tähtsam ongi kokkumäng ja üksteise mõistmine. Erinevatel põhjustel siin akendes, kes on saanud ja kes ei ole saanud käia. See suvi ongi see põhja ladumine," ütles ta.

"See, et me oleme saanud pikalt koos olla, on minu arvates meile väga palju juurde andnud nii tiimi keemia, üksteise mõistmise ja üleüldise mängupildi mõistes," lisas äär.

Raieste mängib Euroopa meistrivõistlustel teist korda ning kolm aastat tagasi saadud kogemus jäi teda kripeldama. "Vastased on head, aga ma arvan, et meie oleme ka saanud paremaks selle perioodiga. See esimese EM-i närv on kindlasti minetatud," ütles ta. "Eks ta kripeldab natuke siiamaani. Alagrupist edasisaamine oli lähedal, vigade parandust läheme tegema kindlasti."

Eesti võitis Milanos toimunud finaalturniiril C-alagrupis ühe kohtumise, aga sai Ukrainalt ja Horvaatialt napi kaotuse. Raieste parimaks esituseks jäigi Ukraina mäng, kus ta viskas üheksa silma, suures võidus Suurbritannia üle haaras ta kaheksa lauda, jagas kolm korvisöötu ning viskas kaks punkti.

Ääremängija on tänavuseks turniiriks valmis. "Vormiajastus on päris hea. Nüüd on üksjagu trenni tehtud, paar head mängu on vöö all ja tuleb veel kaks mängu ja siis ongi see finaalturniir käes," rääkis ta. "Tegelikult on see suve lõpp päris kiiresti kätte jõudnud. Me oleme head tööd teinud, häid mänge saanud ja liigume täpselt selles suunas, kuhu minema peab."