Heiko Rannula jätkab Eesti korvpallikoondise peatreenerina 2029. aastani

Korvpalli Eesti koondis
Heiko Rannula.
Heiko Rannula. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpalliliit teatas, et möödunud aasta suvel rahvusmeeskonna peatreeneriks saanud Heiko Rannula jätkab ametis kuni 2029. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri lõpuni.

Rannula juhendamisel jõudis rahvuskoondis tänavuse aasta EM-finaalturniirile, kui valiksarjas võideti tema vedamisel võõrsil Poolat numbritega 82:78 ning koht finaalturniiril kindlustati 84:65 võiduga koduväljakul Põhja-Makedoonia üle.

"Peamine põhjus, miks otsustasin peatreenerina jätkata on esiteks see, et selle grupiga on ligi viis aastat tööd tehtud. Peatreenerina küll ainult aasta, aga tunnen, et midagi on veel lõpuni viimata. Tahame selle meeskonnaga midagi korda saata ja saavutada. Usun, et need mängijad on seda väärt ja usun, et meie treenerite tiim suudab oma panuse anda, et sellest põlvkonnast maksimum kätte saada," rääkis Rannula peamisest põhjusest, miks otsustas lepingut pikendada. "Aitäh alaliidu juhatusele usalduse eest ning usun, et üheskoos on meil võimalik jõuda järgmiste eesmärkideni."

Eesmärkidest rääkides on Rannula fookus eelkõige 27. augustil algaval Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. "Esimene peamine eesmärk on EM Riias. Seal eelkõige võimetele vastavalt mängida. Selge see, et grupp on raske, aga eesmärk on grupist edasi pääseda ning see on esimene ja põhiline eesmärk."

Rannula jätkab koondise juures nii-öelda aknatreenerina, kuna igapäevaseid peatreeneri ülesandeid täidab ta Poola meistriliiga klubi Varssavi Legia juures. "Kindlasti lihtne ei ole, aga nagu kaks viimast valikmängude akent näitasid, siis koos koondise staff'i ja korvpalliliidu inimestega saame kõik toimetused jagatud ning tehtud."

"Heiko on tõestanud ennast peatreenerina nii koondise kui klubi tasemel, kus tal on ette näidata rahvuskoondise jõudmine EM-finaalturniirile, Poola meistriliiga tiitel kui ka mitu meistritiitlit koduses liigas," sõnas korvpalliliidu president Priit Sarapuu. "Soovime alaliiduna Heikole edu nii koondise kui klubi tasandil."

Kuni 2029. aasta Euroopa meistrivõistluste lõpuni sõlmitud lepingu kohaselt juhendab Rannula rahvuskoondist nii 2027. aasta maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril kui ka 2029. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, mille üks alagrupp toimub Tallinnas.

Tänavusel EM-finaalturniiril läheb Eesti A-alagrupis vastamisi Läti, Portugali, Türgi, Serbia ja Tšehhiga. Turniiri alustatakse 27. augustil kohtumisega Serbia vastu.

Toimetaja: Henrik Laever

