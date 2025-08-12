Jäätma ja Lilienthal jätsid Järvakandi tippvõistlusel võidu koju

Nimekaimad osalejad 83 sportlase hulgas olid kindlasti Pariisi sportvibulaskmises Soomet esindanud Antti Tekoniemi ning maailmameistrivõistlustelt ja Euroopa meistrivõistlustelt pronksi võitnud plokkvibulaskur Robin Jäätma. Viimane neist jõudis käesoleval aastal kolmanda järjestikuse Openi võiduni.

Lisaks temale olid tulejoonel mõlemad möödunud aastal sportvibu klassis võitnud lätlased, Lija Viktorija Seibute ning Romans Sergejevs, kellest viimane on ühtlasi ka valitsev U-18 vanuseklassi maailmameister. Vaid plokkvibulaskur Lisell Jäätma ei saanud käesoleval aastal oma võitu kaitsta, kuna esindas Eestit samal ajal Hiinas toimuvatel maailmamängudel ning võitis seal hõbemedali. Lisaks neile püüdsid võitu ka Järvakandi oma tipud Triinu Lilienthal ning Karl Kivilo.

Lilienthalil õnnestuski oma kvalifikatsioonis lastud esikohta ka duellides kaitsta ning tulla naiste sportvibu arvestuses esimeseks. Tema selja taha jäid Birgit Metsjõe Viljandist ning Liga Ilona Denisenoka Lätist. Meeste sportvibu arvestuses läks põhimõtteliselt samamoodi, sest sealgi suutis soomlane Antti Tekoniemi oma kvalifikatsiooni esikoha ka duell-laskmiste tulemusel säilitada ning võistlus võita. Teise koha saavutas Martin Rist Viljandist ning kolmanda Sergejevs.

Plokkvibu arvestuses suutsid kvalifikatsiooni võitjad samuti oma esikohta kaitsta. Võitis Inga Timinskiene Leedust, teise koha saavutas Maris Tetsmann Türilt ning kolmanda Anna Savucka Lätist. Meeste arvestuses võttis kindla võidu üle tüki aja kodumaal võistelnud Robin Jäätma, kes edestas Inars Dubkevicsit ning Sergei Meleškevitšit Lätist.

Segavõistkondade võistlus toimus riikide arvestuses ning sportvibu klassis võitis esikoha Eesti I esindus koosseisus Lilienthal - Rist. Teise koha saavutas Läti I koosseisus Kononova ja Sergejevs ning kolmanda koha põneva ümberlaskmise tulemusel Läti II võistkond Seibute ja Gods-Romanovskis. Plokkvibu arvestuses võidutses Eesti II võistkond koosseisus Tetsmann ja Jäätma, teise koha saavutas Leedu esindus Timinskiene ja Timinskas ning kolmanda koha Eesti võistkond koosseisus Aureelia Kasar ja Oskar Tomingas.

Sportvibu neidude U-21 klassi võitis Katrina Soroka Lätist, noormeeste klassis Tarvet Labi Viljandist. Sportvibu neidude U-18 klassis võitis Ingrid Annelore Ritval ning noormeeste arvestuses Märt Labi (mõlemad Viljandist). Tüdrukute U-15 arvestuses võitis Ekaterina Novikova Maardust ning poiste arvestuses Krent Kaasik Tartust. Tüdrukute U-13 klassis võitis Eliise Marie Kalda ning poiste arvestuses Ain Markus Välja (mõlemad Järvakandist).

Veteranide 50+ klassis võitis 38. korda Järvakandi Openil võistelnud kohalik Eve Kivilo, meeste arvestuses aga 19. korda võistelnud Eduards Lapsinš Lätist. Plokkvibu arvestuses võitis neidude U-21 klassis Aureelia Kasar Türilt. Neidude U-18 klassis võitis Liise Kuusk Türilt ning noormeste samas arvestuses Oskar Tomingas Pärnust. Tüdrukute U-15 klassis võitis Emmi Niskanen Soomest.

Vaistuvibu meeste klassis võitis Risto Kääriäinen, veteranide 50+ klassis Tuukka Uusheimo ning tütarlaste U-15 arvestuses Aada Nykänen (kõik Soomest). Pikkvibu meeste arvestuses võitis Dimo Oriehov Jõgevamaalt, meesveteranide 50+ klassis Heino Tenner Kajamaalt ning tüdrukute U-13 klassis Mariann Eleri Miller Vooremaalt.