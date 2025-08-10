X!

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

Vormelisport
Foto: Kuvatõmmis
Vormelisport

21-aastane Eesti vormelisõitja Paul Aron pääses tänavu suvel esimest korda kuningliku võistlussarja etapi vabatreeningul F1 masina rooli. Edasist on reservsõitja ettearvamatu graafiku tõttu keeruline ennustada, kuid Aron on hooaja senise käiguga rahul.

Eesti vormelisõitja jaoks algas sel nädalal vormelisõitjate puhkus, mis tähistab tema jaoks aasta esimesi vabu päevi. "Kaheks nädalaks pannakse kõik asjad kinni ja töö tegemine on keelatud," sõnas ta pühapäeval ETV spordiuudiste stuudios.

"Lootsin muidugi, et see hooaeg saan sõita, aga vaadates, kus olime eelmine aasta ning kui selle otsuse vastu võtsime, et oleme sel aastal Alpine'i meeskonna reservsõitja rollis, siis tegelikult on kõik läinud oodatult ja läinud hästi," tõdes Aron senist hooaega kokku võttes. "Muidugi oli lootus, et äkki tekib võimalus ka see aasta autosse saada - aasta ei ole veel läbi, see võimalus on ikka -, aga suures pildis teadsime, et tuleb selline hooaeg, kus tuleb olla õigete inimeste ümber, hoida oma nime jutus ja kõik võimalused ära kasutada."

Aron esindas oma kodumeeskonna Alpine'i ja Sauberi vahelise kokkuleppe tulemusena Sauberit juuli alguses Silverstone'i GP ja augusti alguses Ungari GP esimesel vabatreeningul.

"Meil oli Sauberiga ausalt läbi räägitud, et nad ei anna mulle kogu informatsiooni, sest Sauber ja Alpine on omavahel konkurendid. Seda oli teada, et laupäevast olen Alpine'i juures tagasi. Nii palju informatsiooni mulle anti kui mul vaja oli ja sain teada mõned asjad, mida Alpine tahtis teada, aga suures pildis pärast esimest vabatrenni mind rohkem inseneride ümber ei lastud ja rohkem informatsiooni mulle ei antud," sõnas 21-aastane eestlane.

Igapäevaselt on Aron Alpine'i meeskonna reservsõitja. Prantsusmaa litsentsiga tiimi esisõitjaks on Pierre Gasly, teise auto roolis alustas hooaega austraallane Jack Doohan, ent hooaja keskel võttis rolli üle argentiinlane Franco Colapinto. Lisaks Aronile täidavad test- või reservsõitja rolli meeskonnas veel Ryo Hirakawa ja Kush Maini.

"Minu kõige esmasem ülesanne on, et kui ühe sõitjaga midagi juhtub, siis pean olema valmis autosse hüppama ja nende positsiooni üle võtma. Igapäevaselt sellist situatsiooni ei ole, minu töö on igapäevaselt simulaatoris, kus teen enne iga etappi tiimile ettevalmistusi," selgitas Aron. "Reedeti olen pärast teist vabatreeningut seal kaheni-kolmeni öösel ja laupäeva hommikul lendan esimese lennuga raja äärde. Nädala sees on simulaatoritöö, nädalavahetuseti olen raja ääres kaasas. Kuna mul on palju rohkem aega kui [põhi]sõitjatel, tuleb väga palju inimestega juttu vesta, väga palju intervjuusid teha."

Aroni sõnul on väga keeruline öelda, kui kaugel ta vormel-1 meeskonna põhisõitja kohast on. "Suures pildis - kes seda ikka teab. Minu selle hooaja eesmärk on väga lihtne, kõik mulle antud võimalused; kõik, mis on minu kontrolli all, püüan teha nii hästi kui saan. Kes vähegi vormel-1 jälgib, teab, et seal toimub päris palju ka suletud uste taga. Asju, mis neid otsuseid mõjutavad, on väga palju. Väga raske on öelda, kui lähedal sinna olen, siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime ja eeldasime. Tuleb vaadata, mis tulevik toob. Pool hooaega on veel minna ja loodetavasti tõotab see head."

Vahemikus 2019-23 Mercedese juunioride programmi kuulunud Aroni sõnul näeb ta end vormel-1 maailma osana. "Kui tegin esimesed vabatrennid kaasa, siis vahet ei ole, mis nimi raadiost läbi käis - sõitja oli sõitja ja auto on auto. Aga muidugi, kui autost väljas olen, siis olen nii vähe aega vormel-1 ümbruskonnas olnud: kui ma käin reedeti sõitjate koosolekutel, siis on muidugi väga äge neid sõitjaid ühes toas näha. Nendega juttu rääkida on väga huvitav ja natuke vaatad ka alt üles, aga kõige tähtsam on see, et kui rajal oled, siis seda tunnet ei oleks. Rajal on iga sõitja järgmine konkurent," kinnitas ta.

Aron tõdes, et reservsõitjana on tema hooaja graafik muutunud kümme korda ning seetõttu on ka lähitulevikku keeruline ennustada. "Tean, et pärast suvetrenni on Alpine'iga kolm vabatreeningut, nad on seda ka avalikult öelnud. Tean ise, mis radadel need peaks olema, aga kuna tiim pole seda infot välja andnud, ei tohi ma seda avalikult öelda. Testid käivad nii spontaanselt, raske on midagi ette aimata," muigas vormelisõitja.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

vormeliuudised

10.08

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

10.08

Soomer sõitis Pärnus uue tippmargi, ajaloolisi vormeleid oli rekordarv

08.08

VIDEO | Paul Aron tegi rulalegendiga lõbusõidu

06.08

Aroni tiimikaaslane tegi testil avarii

05.08

Nädalavahetusel näeb Pärnus võistlemas ajaloolisi Eesti vormeleid

05.08

Paul Aron istus ka teisipäeval F1 masinasse

03.08

Boksitaktika mängis võidu Norrisele, Leclerc kukkus neljandaks

02.08

Leclerc valmistas Hungaroringil üllatuse

02.08

VIDEO | Verstappen viskas ootamatu leiu rajale ja sai karistada

02.08

Reedestel vabatreeningutel domineeris Lando Norris

01.08

Paul Aron istus taas F1 etapil Sauberi rooli

01.08

Max Verstappen pani kuulujuttudele punkti

29.07

Türgi soovib vormel-1 hooajakalendris püsivat kohta

27.07

Poolteist tundi veninud Belgia GP võitis üldliider Piastri

26.07

Spa ringrajal alustab parimalt stardikohalt Norris

sport.err.ee uudised

00:08

Aigro sai suvisel GP-l 28. koha: hüpped on praegu suhteliselt kehvad

10.08

NBA mehed tõid Saksamaale Sloveenia üle võidu, Iisrael alistas Kreeka

10.08

Vaprus lõpetas Kalju vastu neli aastat kestnud võidupõua

10.08

Moser ja Palmsaar said U-20 EM-il neljanda koha Uuendatud

10.08

Klettenberg kaitses takistussõidus Eesti meistritiitlit Uuendatud

10.08

ETV spordisaade, 10. august

10.08

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

10.08

Mäestlaskumise Eesti meistriteks krooniti Mäeuibo ja Pilv

10.08

Soomer sõitis Pärnus uue tippmargi, ajaloolisi vormeleid oli rekordarv

10.08

Debütandid viisid Liverpooli tiitli lävele, aga Palace võitis penaltitega

10.08

Poola velotuuri võitis ameeriklane, Mihkels lõpetas korraliku temposõiduga

10.08

Pruus krooniti Taaramäe ees maastikurattamaratoni Eesti meistriks

10.08

Pogacar: loen aastaid karjääri lõpetamiseni

10.08

Karm kolmas veerandaeg andis Eesti korvpallinoortele EM-il kolmanda kaotuse

10.08

Tasavägise lauritsapäeva jooksu võitis Roman Fosti

loetumad

09.08

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi

10.08

Jokic domineeris kontrollmängus Kreeka vastu, kes mängis ilma Gianniseta

10.08

Blink Festivalil võidutsesid Uldal, Vittozzi, Jeanmonnot ja Perrot

10.08

Läti jäi kontrollmängus Itaaliale kindlalt alla

10.08

Moser ja Palmsaar said U-20 EM-il neljanda koha Uuendatud

09.08

Kristin ja Silver Lätt asuvad võitlusse pronksi nimel

09.08

Aleksandr Selevko sai hooaja avavõistlusel lühikavas kolmanda koha

09.08

Eesti võrkpallikoondis sai viimases kontrollmängus Lätist jagu

10.08

Kristin ja Silver Lätt said maailmamängudel neljanda koha

09.08

Pühapäeval saab Pirital alguse avamerepurjetamise MM

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo