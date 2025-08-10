Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

Eesti vormelisõitja jaoks algas sel nädalal vormelisõitjate puhkus, mis tähistab tema jaoks aasta esimesi vabu päevi. "Kaheks nädalaks pannakse kõik asjad kinni ja töö tegemine on keelatud," sõnas ta pühapäeval ETV spordiuudiste stuudios.

"Lootsin muidugi, et see hooaeg saan sõita, aga vaadates, kus olime eelmine aasta ning kui selle otsuse vastu võtsime, et oleme sel aastal Alpine'i meeskonna reservsõitja rollis, siis tegelikult on kõik läinud oodatult ja läinud hästi," tõdes Aron senist hooaega kokku võttes. "Muidugi oli lootus, et äkki tekib võimalus ka see aasta autosse saada - aasta ei ole veel läbi, see võimalus on ikka -, aga suures pildis teadsime, et tuleb selline hooaeg, kus tuleb olla õigete inimeste ümber, hoida oma nime jutus ja kõik võimalused ära kasutada."

Aron esindas oma kodumeeskonna Alpine'i ja Sauberi vahelise kokkuleppe tulemusena Sauberit juuli alguses Silverstone'i GP ja augusti alguses Ungari GP esimesel vabatreeningul.

"Meil oli Sauberiga ausalt läbi räägitud, et nad ei anna mulle kogu informatsiooni, sest Sauber ja Alpine on omavahel konkurendid. Seda oli teada, et laupäevast olen Alpine'i juures tagasi. Nii palju informatsiooni mulle anti kui mul vaja oli ja sain teada mõned asjad, mida Alpine tahtis teada, aga suures pildis pärast esimest vabatrenni mind rohkem inseneride ümber ei lastud ja rohkem informatsiooni mulle ei antud," sõnas 21-aastane eestlane.

Igapäevaselt on Aron Alpine'i meeskonna reservsõitja. Prantsusmaa litsentsiga tiimi esisõitjaks on Pierre Gasly, teise auto roolis alustas hooaega austraallane Jack Doohan, ent hooaja keskel võttis rolli üle argentiinlane Franco Colapinto. Lisaks Aronile täidavad test- või reservsõitja rolli meeskonnas veel Ryo Hirakawa ja Kush Maini.

"Minu kõige esmasem ülesanne on, et kui ühe sõitjaga midagi juhtub, siis pean olema valmis autosse hüppama ja nende positsiooni üle võtma. Igapäevaselt sellist situatsiooni ei ole, minu töö on igapäevaselt simulaatoris, kus teen enne iga etappi tiimile ettevalmistusi," selgitas Aron. "Reedeti olen pärast teist vabatreeningut seal kaheni-kolmeni öösel ja laupäeva hommikul lendan esimese lennuga raja äärde. Nädala sees on simulaatoritöö, nädalavahetuseti olen raja ääres kaasas. Kuna mul on palju rohkem aega kui [põhi]sõitjatel, tuleb väga palju inimestega juttu vesta, väga palju intervjuusid teha."

Aroni sõnul on väga keeruline öelda, kui kaugel ta vormel-1 meeskonna põhisõitja kohast on. "Suures pildis - kes seda ikka teab. Minu selle hooaja eesmärk on väga lihtne, kõik mulle antud võimalused; kõik, mis on minu kontrolli all, püüan teha nii hästi kui saan. Kes vähegi vormel-1 jälgib, teab, et seal toimub päris palju ka suletud uste taga. Asju, mis neid otsuseid mõjutavad, on väga palju. Väga raske on öelda, kui lähedal sinna olen, siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime ja eeldasime. Tuleb vaadata, mis tulevik toob. Pool hooaega on veel minna ja loodetavasti tõotab see head."

Vahemikus 2019-23 Mercedese juunioride programmi kuulunud Aroni sõnul näeb ta end vormel-1 maailma osana. "Kui tegin esimesed vabatrennid kaasa, siis vahet ei ole, mis nimi raadiost läbi käis - sõitja oli sõitja ja auto on auto. Aga muidugi, kui autost väljas olen, siis olen nii vähe aega vormel-1 ümbruskonnas olnud: kui ma käin reedeti sõitjate koosolekutel, siis on muidugi väga äge neid sõitjaid ühes toas näha. Nendega juttu rääkida on väga huvitav ja natuke vaatad ka alt üles, aga kõige tähtsam on see, et kui rajal oled, siis seda tunnet ei oleks. Rajal on iga sõitja järgmine konkurent," kinnitas ta.

Aron tõdes, et reservsõitjana on tema hooaja graafik muutunud kümme korda ning seetõttu on ka lähitulevikku keeruline ennustada. "Tean, et pärast suvetrenni on Alpine'iga kolm vabatreeningut, nad on seda ka avalikult öelnud. Tean ise, mis radadel need peaks olema, aga kuna tiim pole seda infot välja andnud, ei tohi ma seda avalikult öelda. Testid käivad nii spontaanselt, raske on midagi ette aimata," muigas vormelisõitja.