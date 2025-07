Paul Aron tegi debüüdi vormel-1 etapil

Tänavuse hooaja eel Alpine'i vormel-1 meeskonna testisõitjaks saanud Aron sõitis Suurbritannias meeskondade omavahelise kokkuleppe järel Kick Sauberi eest, kus talle pidi koha loovutama Nico Hülkenberg. Lisaks Silverstone'i etapile saab Aron esimesel vabatreeningul osaleda ka augusti alguses sõidetaval Ungari GP-l.

Reedel läbis Aron esimesel vabatreeningul Ferrari mootoreid kasutava Sauberi roolis 25 ringi. Kiireima aja sõitis välja Lewis Hamilton (1.26,892), eestlane kaotas seitsmekordsele maailmameistrile 1,250 sekundit ning ta oli sellega paremuselt 17. mees.

"Suurepärane töö: täitsid programmi professionaalselt," kiitis Aronit Sauberi tiimipealik Jonathan Wheatley. "Aitäh, Jonathan; aitäh kõigile! Oli väga lõbus, loodetavasti tuleb neid kordi veel. Kõik ütlevad, et see on unistuse täitumine, aga nii on," ütles eestlane ise tiimiraadio vahendusel.

Hamiltonile järgnesid McLareni sõitjad Lando Norris (+0,023) ja Oscar Piastri (+0,150), Aroni selja taha jäid Oliver Bearman, Pierre Gasly ja teises Kick Sauberi masinas istunud Gabriel Bortoleto.