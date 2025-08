Paul Aron istus taas F1 etapil Sauberi rooli

Juuli alguses Silverstone'i ringrajal F1 debüüdi teinud Aron asendas Hungaroringil Sauberi põhisõitjat Niko Hülkenbergi.

Eestlane viibis rajal tavapärase tunni aja asemel umbes pooltunnikese, sest tema masinat tabas mootoriprobleem, mis sundis raja kõrval peatuma.

Kuna reeglite järgi ei tohi pärast masina peatamist rajale uuesti minna, siis oli Aron sunnitud varakult katkestama.

Enne katkestamist jõudis Aron läbida üheksa ringi ning tema parim ringiaeg oli 1.19,788, mis oli 20 osaleja seas kõige aeglasem. Teist Sauberit roolinud Gabriel Bortoleto sai ajaga 1.17,652 19. koha.

Parima ringiaja sõitis välja McLareni piloot Lando Norris (1.16,052), paremuselt teist aega näitas MM-sarja liider Oscar Piastri (McLaren; +0,019) ja kolmandaks tuli Charles Leclerc (Ferrari; +0,217).

Laupäeval algab kvalifikatsioon Eesti aja järgi kell 17.00 ning pühapäeval antakse põhisõidule start kell 16.00.

Problems for Paul Aron... Looks like engine issues as he pulls over at Turn 13 ⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️ #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/lw9BHRfEKL

FP1 CLASSIFICATION



Nothing in it between the two McLarens, with Leclerc just two tenths further back #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/St2QDZgqCq