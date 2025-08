Paul Aron istus ka teisipäeval F1 masinasse

21-aastane Aron osales teisipäeval Pirelli rehvitestil. "Produktiivne hommik kulgeb vastavalt tööplaanile," kirjutas Alpine'i meeskond ühismeedias. "Mitmed ringid kogutud."

One happy @PaulAron16



A productive morning getting through the run plan. Plenty of laps in the bank ✔️ pic.twitter.com/bJ9saBC3Q6