Karm kolmas veerandaeg andis Eesti korvpallinoortele EM-il kolmanda kaotuse

Avaveerandi järel oli seis traditsiooniliselt selles vanuseklassis Euroopa tippu kuuluva, mullu U-17 MM-il pronksi võitnud Türgi vastu 22:22 viigis, avapoolaeg lõppes Türgi 42:39 võiduga.

Türgi otsustas aga mängu kolmanda veerandajaga, kus eestlased olid koguni seitse minutit nullil ning vastased tegid selle ajaga 24:0 vahespurdi. Türgi võitis perioodi 30:6 ning kogu kohtumise lõpuks 94:55.

Türgi noored tabasid kahepunktiviskeid 60-protsendiliselt Eesti 38 protsendi vastu, Eesti tegi 19 pallikaotust, millest türklased teenisid 22 punkti. Taas oli eestlaste resultatiivseim Robert Kangur, kelle arvele jäi pühapäeval 15 punkti.

Eesti lõpetas A-alagrupi neljanda kohaga ning kohtub play-off'is B-grupi võitja ehk tiitlikaitsja Prantsusmaaga.