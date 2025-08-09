X!

Eesti korvpallinoored pidid tunnistama ka Iisraeli paremust

Korvpall
Korvpalli U-16 EM: Eesti - Iisrael
Korvpalli U-16 EM: Eesti - Iisrael Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti kuni 16-aastaste korvpallikoondis kaotas omaealiste Euroopa meistrivõistluste turniiri teises mängus Iisraelile 80:88 (19:18, 25:25, 17:29, 19:16).

Kui esimene poolaeg möödus küllalt tasavägiselt, siis kolmandal veerandajal haaras Iisrael vahepeal isegi 14-punktise edu 69:55 ja viimast kümmet minutit alustati nende 72:61 eduseisult.

Neljandal perioodil sai Eesti vahe paaril korral kolme punkti peale, aga peagi kasvatas Iisrael edu kümnele ja võitis lõpuks tulemusega 88:80.

Robert Kangur oli Eesti parim 21 punkti ja üheksa resultatiivse sööduga, Kaur Otto Taldrik korjas 14 ja Uku Maamägi kümme silma. Eshel Lewinthal tõi Iisraelile 24 ja Omri Orland 23 punkti.

Eesti on alustanud nüüd turniiri kahe kaotusega, kuna päev varem jäädi alla Leedule 65:85. Viimases alagrupimängus minnakse pühapäeval vastamisi Türgiga.

Tulemustest hoolimata pääsevad kõik neli meeskonda edasi sõelmängudele.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

18:39

Kalev/Cramo tõi klubisse talendika ameeriklase

15:11

Eesti korvpallinoored pidid tunnistama ka Iisraeli paremust

08.08

Soome korvpallikoondise liider korraldas kontrollmängus viskekontserdi

08.08

Raudla korvpalli EM-finaalturniiri eel: ootusärevus läheb aina suuremaks

08.08

Tartu Ülikooli korvpalliklubiga liitus kogenud ameeriklane

08.08

U-16 noormeeste koondis alustas A-divisjoni EM-finaalturniiri kaotusega

08.08

Gert Kullamäe: Oliveri heas mõttes nahaalsus on korvpalliplatsil hea omadus

07.08

Eesti korvpallikoondis sai jagu Gruusiast

07.08

Pärnu tõi ameeriklasest tagamängija taas Eestisse

07.08

Keila KK täiendas ridu USA ülikoolikorvpalluriga

07.08

Poiste korvpallikoondis alustab A-divisjoni EM-finaalturniiri

06.08

Pärnu meeskonnaga liitub Gregor Ilves

06.08

Nikola Jokic oli Serbia EM-i eelses kontrollkohtumises lähedal kolmikduublile

05.08

Tugev kolmas veerandaeg aitas Eesti kontrollmängus Iisraeli vastu võidule

05.08

Kasper Suurorg sõlmis lepingu mulluse Poola meistriga

videod

sport.err.ee uudised

18:39

Kalev/Cramo tõi klubisse talendika ameeriklase

18:08

Ümber Ülemiste järve jooksul võidutsesid Latsepov ja Bell

17:51

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi Uuendatud

17:10

Teise poolaja kümnekesi mänginud Harju sai üle pika aja võidurõõmu tunda

16:42

Ter Stegen ja Barcelona matsid sõjakirve

16:17

Aigro ja Kapp pääsesid suvisel GP-etapil lõppvõistlusele

15:54

Soome esikinnas lahkus Leverkusenist Prantsusmaale

15:11

Eesti korvpallinoored pidid tunnistama ka Iisraeli paremust

14:44

Heti Väät tuli U-20 EM-il kaheksandaks

14:13

Man United täienes veel ühe talendika ründajaga

13:42

Eesti vibulaskjad jõudsid maailmamängudel kahekesi pjedestaalile Uuendatud

13:01

MM-i eel raskelt viga saanud Rootsi suusatäht ei treeni veel täiskoormusega

12:31

Kristin ja Silver Lätt asuvad võitlusse pronksi nimel

11:42

Kümnekordne Eesti meister Heil jättis kuuli nurka

11:20

Eesti noortekoondislane lõi Berliini Hertha duubli eest kaks väravat

loetumad

08.08

Lätid tagasid maailmamängudel kindla edasipääsu

08.08

Norrale edu toonud prantslasest lasketreener paneb algava hooaja järel ameti maha

08.08

Hambidge parandas taas Eesti rekordit, Palmsaarelt ideaalilähedane esitus

13:42

Eesti vibulaskjad jõudsid maailmamängudel kahekesi pjedestaalile Uuendatud

08.08

Soome korvpallikoondise liider korraldas kontrollmängus viskekontserdi

08.08

Moser jõudis U-20 EM-il finaali, Seire teist päeva järjest poolfinaalis

08.08

VIDEO | Paul Aron tegi rulalegendiga lõbusõidu

08.08

Tallinn avas Vabaduse väljakule rajatud palliplatsid huvilistele

08.08

Jürgenson kaotas Briti meistrivõistlustel mootoriprobleemi tõttu aega Uuendatud

12:31

Kristin ja Silver Lätt asuvad võitlusse pronksi nimel

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo