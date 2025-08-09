Eesti korvpallinoored pidid tunnistama ka Iisraeli paremust

Kui esimene poolaeg möödus küllalt tasavägiselt, siis kolmandal veerandajal haaras Iisrael vahepeal isegi 14-punktise edu 69:55 ja viimast kümmet minutit alustati nende 72:61 eduseisult.

Neljandal perioodil sai Eesti vahe paaril korral kolme punkti peale, aga peagi kasvatas Iisrael edu kümnele ja võitis lõpuks tulemusega 88:80.

Robert Kangur oli Eesti parim 21 punkti ja üheksa resultatiivse sööduga, Kaur Otto Taldrik korjas 14 ja Uku Maamägi kümme silma. Eshel Lewinthal tõi Iisraelile 24 ja Omri Orland 23 punkti.

Eesti on alustanud nüüd turniiri kahe kaotusega, kuna päev varem jäädi alla Leedule 65:85. Viimases alagrupimängus minnakse pühapäeval vastamisi Türgiga.

Tulemustest hoolimata pääsevad kõik neli meeskonda edasi sõelmängudele.