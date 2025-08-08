U-16 noormeeste koondis alustas A-divisjoni EM-finaalturniiri kaotusega

Eesti kohtus esimesena Leeduga, kellele jäädi alla 65:85. Avaveerand kaotati 13:22, teisel veerandil oli seis 26:43 ning kolmanda veerandi lõpuks 41:64.

Eesti resultatiivseim oli 11 punkti visanud Hugo Tirs, kes sai neli lauapalli ja jagas kolm resultatiivset söötu. Robert Kangur lisas 10 ning Ruudi Talviste ja Daniel Kaljula üheksa punkti.

Peatreener Kris Killing sõnas enne turniiri, et on olnud pikk ja töökas suvi.

"Mängijate osas on olnud tagasilööke, aga usun, et oleme tehtud tööga jõudnud sinna, mida suve alguses planeerisime. Mängijad on füüsiliselt väga heas seisus ning seda meile Balti Matš ka näitas, kus läksime mäng-mängult aina paremaks," võttis ettevalmistusprogrammi kokku peatreener Killing.

"Reedel on esimene mäng Leeduga ning põhifookus ja eesmärk on EM-finaalturniiril A-divisjoni püsima jäämine, kus soovime näidata võitluslikku ning head korvpalli," rääkis peatreener finaalturniiri eesmärkidest.