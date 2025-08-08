VIDEO | Paul Aron tegi rulalegendiga lõbusõidu

Äsja Ungari MM-etapil vormel-1 autoga ringe kogunud Paul Aron sai Hungaroringil teha ka lõbutseda, kui rulalegend Tony Hawk Alpine'i võistkonda külastas.

21-aastane Aron sai eelmisel nädalavahetusel Ungaris toimunud vormel-1 MM-etapil sõita esimesel vabatreeningul, aga tema esitus jäi lühikeseks, sest Kick-Sauberi masinat tabas mootoriprobleem, mis lõpetas eestlase sõidu varakult. Mõni päev hiljem sai ta aga uue võimaluse, kui ta kodutiimi Alpine'i autoga Pirelli rehvitestil osales.

Vormeliga kihutamine polnud aga ainus asi, mida eestlane Ungaris tegi. Reedel postitas Alpine'i võistkond sotsiaalmeediasse klipi sellest, kuidas Aron pakkus Hungaroringil elamusi rulaspordi legendile Tony Hawkile.

"Imeline, mees! Ma ei ole sellistel Ameerika mägedel olnudki!" ütles 57-aastane Hawk pärast eestlase autost väljumist. "[Aron] tahtis driftida ka, see oli väga lahe kogemus."

Hawk on vaieldamatult üks olulisemaid rulasportlasi eales, eriti rennisõidus, milles ta X-mängudel kümme kuldmedalit võitis. 1999. aastal sai temast esimene rulataja, kes hüppel 900-kraadise pöörde tegi. Samal aastal lasti välja videomäng "Tony Hawk's Pro Skater", mis tegi Hawkist tõelise superstaari ning populariseeris rulasporti.

Aron on sel hooajal Sauberi masinaga osalenud kahel vabatreeningul, lisaks peaks ta saama kolm vabatreeningut ka Alpine'i võistkonna ridades. Vormel-1 MM-hooaeg jätkub augusti lõpus Hollandis.