Aroni tiimikaaslane tegi testil avarii

Alpine, Ferrari, McLaren ja Racing Bulls testivad kahel päeval Budapesti lähedal Pirelli rehve. Kui teisipäeval testis rehve Paul Aron, siis kolmapäeval tegi seda Franco Colapinto, kes tegi avarii.

Alpine ütles avalduses, et Colapinto tegi 11. kurvis avarii. See on parempoolne kurv, mida saab läbida kiirusega 220 km/h.

"Franco seisundit hinnati kohapeal meditsiinikeskuses ja temaga on kõik korras," lisas tiim. Meeskond ei avaldanud üksikasju õnnetuse toimumise ega auto kahjustuste kohta.

22-aastane Colapinto asendas Alpine'is pärast esimest kuut võistlust austraallast Jack Doohani, kuid pole meeskonnas seitsme stardi jooksul veel kõrgemal kui 13. kohal lõpetanud.