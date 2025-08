Suurepärases vormis Kivikas kordas 100 meetri jooksus Eesti rekordit

Alles eelmisel nädalal 200 meetri jooksu Eesti rekordi enda nimele võtnud Ann Marii Kivikas jätkas suurepärast hooaega oma senise karjääri parima 100 meetri jooksuga. Laupäevane võiduaeg 11,35 kordas Eesti rekordit, mille Ksenija Balta jooksis 11 aastat tagasi. Isiklik rekord paranes lausa 13 sajandiku võrra.

"See hooaeg on juba 200 meetri näol näidanud, et seis on väga hea ja vorm on megahea. Ootasin sellist aega, Eesti rekordi kanti," rääkis Kivikas ERR-ile.

Kui naiste 100 meetri finaalis jäi kahte kiiremat lahutama ligi pool sekundit, siis meeste finaal oli veidi tasavägisem. Favoriidina startinud Henri Sai võitis isikliku rekordiga 10,39. Eesti kõigi aegade edetabelis on ta nüüd viiendal kohal.

"Kindlasti olen võimeline rohkemaks. Jooks iseenesest ei olnud ilus. Jalad hakkasid juba 30 meetri peal krampi minema. Aja mõttes olen väga rahul," sõnas Sai.

Oodatult heatasemeline ja põnev oli naiste 100 meetri tõkkesprint, ehkki tiitlikaitsja ning hooaja edetabeli esinumbri Diana Suumanni finaaljooks ebaõnnestus. Kreete Verlin võitis ajaga 13,14 ning edestas isikliku rekordi püstitanud Anna Maria Millendit vaid kahe sajandikuga.

"Siin vahepeal ikkagi paljude võistlustega, mis mul iganädalaselt järjest tulid, tuli väike väsimus sisse. Nüüd tunnen, et saan jälle augustiks hakata ennast üles korjama. Tuleb rahul olla. Anna Mariat ma nägin terve aja silmanurgast. Tema poolt oli väga suurepärane sooritus, nii et eks need, kes seljatagant tulevad, viivad mind edasi," ütles Verlin.

"Varu on veel sees," märkis Millend. "Start ei õnnestunud perfektselt. Ma olen sel hooajal suutnud päris kõvad stardid teha. Täna jäi selles natukene varu sisse. Kui oleks tuult olnud, siis see oleks ka ajale kaasa aidanud, aga muidu 13,16 – olen rahul."

Vasaraheitja Adam Kelly, kes hetkeseisuga mahub reitingutabelis Tokyo MM-ile kvalifitseeruvate sportlaste hulka, Eesti meistrivõistlustelt lisapunkte ei teeninud. Võidutulemuseks jäi 71.11. Veel on kolm nädalat aega seisu parandada.

"Eelmisel aastal heitsin isikliku rekordi augusti lõpus. Nüüd loodan seda uuesti teha. Augustis hakkan rohkem trenni tegema, mul on praegu olnud väga palju võistlusi. Nüüd saan natukene rohkem lihtsalt rahulikult trenni teha ja loodame, et tulemused paranevad," ütles Kelly.

Umbes samasuguses olukorras on odaviskaja Gedly Tugi, kes viimastel nädalatel edetabelis veidi langenud. Eesti meistritiitli võitis ta tulemusega 55.31.

"Ma arvan, et kui oleksin suutnud siin kaks-kolm meetrit rohkem visata, siis oleks seis päris kindel olnud, aga teen kaks-kolm võistlust veel. Surun edasi. Midagi kaotada ei ole," sõnas Tugi.

Kümnevõistluse favoriit Risto Lillemets lõpetas avapäeva 8100 punkti graafikus ehk sama heade tulemustega, kui eelmisel kümnevõistlusel nädal aega tagasi Poolas.