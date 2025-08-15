Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

Eesti sprinter Ann Marii Kivikas on jõudnud oma elu parimasse vormi ning püstitanud sel hooajal juba Eesti rekordi 200 meetri jooksus ning jõudnud 100 meetri jooksus Ksenija Balta rahvusrekordiga ühele pulgale.

23-aastane Kivikas on sel suvel jõudnud Eesti rekordi kordamiseni 100 meetri jooksus ajaga 11,35 ja püstitas Eesti meistrivõistlustel 200 meetri jooksus uue Eesti tipptulemuse 23,04

Kolmapäeval Soomes Oulus toimunud võistlusel näitas sprinter taaskord kõrget taset, kui läbis 100 meetrit ajaga 11,43, millega pälvis kolmanda koha. 200 meetri distantsil ohustas Kivikas endale kuuluvat Eesti rekordit, aga jäi siiski selest sajandiku kaugusele, lõpetades ajaga 23,05.

Kivikas rääkis Vikerraadiole, et augusti alguses toimunud kergejõustiku Eesti meistrivõistlused võtsid temalt palju energiat, aga tänavuse arenguhüppe üle saab rõõmustada. "Olen iga aasta tundnud, et Eesti meistrivõistlused on sellised, mis võtavad nagu kahekordselt energiat. Pärast seda võistelda on suhteliselt keeruline alati, aga kuna MM-i nimel võitlen, siis tuli ikkagi pingutada," ütles ta.

Kivikas lisas, et erilist rõõmu tunneb ta stabiilsuse üle 200 meetri distantsil. "Esmalt, et nii suure arenguhüppe või sammu sai edasi tehtud. Kui võtta eelmine isiklik rekord 200 meetri distantsil, see oli 23,47. Praegu 40 pluss sajandikku seda kärpinud ja 100 meetri jooksus samamoodi üsna tugevalt," rääkis sprinter.

"Kindlasti ka Eesti rekordid, nende üle saab uhkust tunda," lisas ta.

Ann Marii Kivikas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

13. septembril tehakse Tokyos algust kergejõustiku maailmameistrivõistlustega ning Kivikas loodab veel tiitlivõistlusele peale pääseda. Eestlanna on 200 meetri jooksu edetabelis reedese seisuga 86. kohal, kuid hea esitus Soomes parandab veel tema kohta. MM-ile pääseb 48 sprinterit.

Kui suur tõenäosus on, et Kivikas saab esimest korda oma karjääris MM-ile minna? "Hästi keeruline öelda. Olen küll 20-pluss kohta väljas, aga tegelikult on seal veel asju, mida vaadata. Minu ees on palju selliseid, kes on oma riigis 10. või 15. tulemusega, igast riigist saab ju ainult kolm tükki peale. Pluss mõned, kes juba peal on, arvatavasti ei võistle," rääkis ta.

"Äraütlejaid tegelikult on, aga enne 24. augusti ma ei saagi teada, kas saan peale või mitte. Ennustada on raske, aga võimalused on veel päris head," lisas Kivikas.

Ta rääkis, et nüüdseks on juba võistlusi keeruline leida ja Soome Motonet GP etapp jääbki tõenäoliselt viimaseks. "Teen trenni ja võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek. Muud ma teha ei saagi, tuleb trenni edasi teha ja värskust koguda," ütles sprinter.

Kergejõustiku MM Tokyos algab 13. septembril, naised alustavad 200 meetri jooksu eeljooksudega 17. septembril ning maailmameister selgub 19. septembril.