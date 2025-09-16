X!

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

Kergejõustiku MM
Foto: ERR
Kergejõustiku MM

Eesti sprinter Ann Marii Kivikas teeb kolmapäeval oma maailmameistrivõistluste debüüdi, kui võistleb Tokyos 200 meetri distantsil.

Kivikas on teinud sel hooajal vägevaid tulemusi ning 23-aastane sprinter püstitas 200 meetri jooksus uue Eesti rekordi (23,04) ja kordas 100 meetri jooksus Ksenija Balta rahvusrekordit (11,35).

Kuigi MM-ile kvalifikatseerumise norm oli sel hooajal tõeliselt kõrge (22,57), pääses eestlanna esimest korda peale tänu maailma edetabelikohale ning pidi selleks ootama sisuliselt viimase päevani. Augusti keskel ütles ta ERR-ile, et valmistub juba MM-ile minekuks, aga kinnitus tuli alles septembri alguses.

"Enamus sellest kuust oli ootamine, kas saan MM-ile peale või mitte. Aga selle aja jooksul tegin korralikult trenni ja võtsin hoiaku, et MM-ile on tulek. Õnneks nii läks ja viimane nädal olen saanud viimaseid asju lihvida ja värskust koguda. Kõik on hästi," sõnas Kivikas oma MM-debüüdi eel.

Maailmameistrivõistlused toimuvad sel hooajal septembri keskel, kas eestlannal on õnnestunud pika hooaja lõpetuseks veel oma parim vorm saavutada? "Ma liiga palju ei taha selle peale mõelda," vastas ta. "Üritangi seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena, liiga palju ei keskendu sellele. Hooaeg on pikk olnud, üritan mitte liiga palju mõelda selle peale."

Kergejõustiku talvised Eesti meistrivõistlused Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Tokyos on sel nädalal räägitud palju ilmast, kuid palavus ja niiskus võiksid sprinteritele isegi hästi mõjuda? "Ma usun küll. Juba treenides on tunda, et kliima mõjub hästi. Trennid, kus olen naelikutes jooksnud, olen väga hästi tundnud ennast," sõnas Kivikas.

See hooaeg on olnud tema jaoks tõeliselt märkimisväärne, lisaks eelmainitud Eesti rekorditele on Kivikas startinud sisekergejõustiku MM-il, Euroopa meistrivõistlustel ja nüüd maailmameistrivõistlustel.

"Väga ulmeline hooaeg. Olen suutnud endast väga palju sel hooajal välja pigistada, aga olen veelgi enamaks võimeline. Eks järgmised hooajad veel näitavad, mis veel tulemas on," sõnas eestlanna.

"Püüan ikka oma jooksu teha ja mõelda ainult jooksu peale. Tiitlivõistlustel on see hästi oluline asi. Kui sul on kõrvalrajal maailma täielikud tipud, siis ei tohi kuidagi araks lüüa. Tuleb mõelda oma jooksu peale, enda tehnilistele nüanssidele, millele trennis oleme rõhunud. Siis tuleb kõik hästi välja."

Naiste 200 meetri eeljooksud algavad kolmapäeval kell 13.30, Kivikas stardib viiendas jooksus, mis algab ajakava järgi kell 13.58. Eestlanna jookseb kolmandal rajal, tema kõrval jooksevad Ecuadori sprinter Gabriela Anahi Suarez ja jaapanlanna Abigeirufuka Ido. Üheksandal rajal jookseb läbi aegade edetabelis teisel kohal asetsev kahekordne maailmameister Shericka Jackson.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

järelvaatamine

MM-i viimased uudised

09:34

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

08:25

TÄNA OTSE | Tokyos selguvad maailmameistrid neljal alal

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

15.09

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha Uuendatud

15.09

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

15.09

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

15.09

VIDEO | Duplantis püstitas 14. maailmarekordi

15.09

VIDEO | Fotofiniš soosis Tansaania maratoonarit

15.09

Julien Alfred jättis MM-i pooleli

15.09

Mülla: vorm on olemas, aga vaim on natuke väsinud

15.09

Mitmete krampidega võidelnud Latsepov: olen uhke, et lõpetasin

15.09

Nurme: olin vahepeal säästurežiimil, aga võitlesin lõpuni

14.09

VIDEO | Tokyo MM-i 100 meetri jooksu finaalid ei valmistanud pettumust

14.09

Seville ja Thompson tõid MM-il Jamaicale kaksikvõidu, Lyles kolmas

14.09

Kettaheite valitsejannast sai viimaks maailmameister

mm-i loetumad

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

15.09

VIDEO | Duplantis püstitas 14. maailmarekordi

15.09

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

15.09

Julien Alfred jättis MM-i pooleli

15.09

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha Uuendatud

15.09

Nurme: olin vahepeal säästurežiimil, aga võitlesin lõpuni

15.09

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

08:25

TÄNA OTSE | Tokyos selguvad maailmameistrid neljal alal

15.09

Mitmete krampidega võidelnud Latsepov: olen uhke, et lõpetasin

sport.err.ee viimased uudised

10:00

KUULA OTSE | "Võimlas" räägitakse kergejõustiku MM-ist ja Vuelta protestist Uuendatud

08:58

Eesti driftisõitjad lõpetasid Drift Mastersi hooaja esikümnes

15.09

Norra - Iisrael MM-valikmängu tulud lähevad Gaza abistamiseks

15.09

Kasahhid ja usbekid näitasid poksi MM-il teistele koha kätte

15.09

EM-i parimaks mängijaks valiti Schröder ja parimaks treeneriks Ataman

15.09

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama Uuendatud

15.09

Heiki Nabi MM-i eel: tähtis on kohe alguses käima saada Uuendatud

15.09

ETV spordisaade, 15. september

15.09

Hea lõpp tõi Viljandile teise võidu

15.09

Võrkpalli MM-il on esimesed piletid kaheksandikfinaali juba jagatud

15.09

Mai Narva lõpetas tippturniiri 11. kohaga

15.09

Meeste vibulaskmise troonile istus 21-aastane hispaanlane

15.09

Lajali edetabelikoht ei muutunud, Glinka langes ja Malõgina tõusis

15.09

NHL-i legendaarne väravavaht saab esimeselt koduklubilt omapärase ärasaatmise

15.09

Sinjavski aitas praegusel koduklubil eelmist võita

15.09

Lucas Leok lõpetas Saksamaa meistrivõistlused etapivõiduga

15.09

Super Bowli korduse võitis Eagles

15.09

17-aastane USA tulevikulootus võitis oma esimese WTA tiitli

15.09

Eesti kurlingunaiskond lõpetas MK-etapil kaheksa parema seas

15.09

Maailmarekordi püstitanud Eesti jõutõstja: üldse ei oodanud seda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo