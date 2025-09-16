MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

Kivikas on teinud sel hooajal vägevaid tulemusi ning 23-aastane sprinter püstitas 200 meetri jooksus uue Eesti rekordi (23,04) ja kordas 100 meetri jooksus Ksenija Balta rahvusrekordit (11,35).

Kuigi MM-ile kvalifikatseerumise norm oli sel hooajal tõeliselt kõrge (22,57), pääses eestlanna esimest korda peale tänu maailma edetabelikohale ning pidi selleks ootama sisuliselt viimase päevani. Augusti keskel ütles ta ERR-ile, et valmistub juba MM-ile minekuks, aga kinnitus tuli alles septembri alguses.

"Enamus sellest kuust oli ootamine, kas saan MM-ile peale või mitte. Aga selle aja jooksul tegin korralikult trenni ja võtsin hoiaku, et MM-ile on tulek. Õnneks nii läks ja viimane nädal olen saanud viimaseid asju lihvida ja värskust koguda. Kõik on hästi," sõnas Kivikas oma MM-debüüdi eel.

Maailmameistrivõistlused toimuvad sel hooajal septembri keskel, kas eestlannal on õnnestunud pika hooaja lõpetuseks veel oma parim vorm saavutada? "Ma liiga palju ei taha selle peale mõelda," vastas ta. "Üritangi seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena, liiga palju ei keskendu sellele. Hooaeg on pikk olnud, üritan mitte liiga palju mõelda selle peale."

Kergejõustiku talvised Eesti meistrivõistlused Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Tokyos on sel nädalal räägitud palju ilmast, kuid palavus ja niiskus võiksid sprinteritele isegi hästi mõjuda? "Ma usun küll. Juba treenides on tunda, et kliima mõjub hästi. Trennid, kus olen naelikutes jooksnud, olen väga hästi tundnud ennast," sõnas Kivikas.

See hooaeg on olnud tema jaoks tõeliselt märkimisväärne, lisaks eelmainitud Eesti rekorditele on Kivikas startinud sisekergejõustiku MM-il, Euroopa meistrivõistlustel ja nüüd maailmameistrivõistlustel.

"Väga ulmeline hooaeg. Olen suutnud endast väga palju sel hooajal välja pigistada, aga olen veelgi enamaks võimeline. Eks järgmised hooajad veel näitavad, mis veel tulemas on," sõnas eestlanna.

"Püüan ikka oma jooksu teha ja mõelda ainult jooksu peale. Tiitlivõistlustel on see hästi oluline asi. Kui sul on kõrvalrajal maailma täielikud tipud, siis ei tohi kuidagi araks lüüa. Tuleb mõelda oma jooksu peale, enda tehnilistele nüanssidele, millele trennis oleme rõhunud. Siis tuleb kõik hästi välja."

Naiste 200 meetri eeljooksud algavad kolmapäeval kell 13.30, Kivikas stardib viiendas jooksus, mis algab ajakava järgi kell 13.58. Eestlanna jookseb kolmandal rajal, tema kõrval jooksevad Ecuadori sprinter Gabriela Anahi Suarez ja jaapanlanna Abigeirufuka Ido. Üheksandal rajal jookseb läbi aegade edetabelis teisel kohal asetsev kahekordne maailmameister Shericka Jackson.