Kivikas pärast liigutavat rekordijooksu: seest võtab kuidagi hellaks

Kivikas tegi Tamperes toimunud võistlustel 200 meetri jooksus senise karjääri säravaima stardi, joostes ühe sajandikuga üle 2006. aastast Baltale kuulunud rekordi.

Esimese individuaalse Eesti rekordi püstitanud Kivikas viis 23,04 sekundi peale ja teenis Tamperes esikoha.

"Ise tunnen, et väga võimas! Pisarad kippusid silma ja kui seda jooksu veel vaatasin, siis võtab seest kuidagi hellaks," lausus Kivikas ERR-ile. "Üks suur unistus ja eesmärk on nüüd täidetud ja loodan, et siit veel ainult edasi."

Oma varasemat isiklikku tippmarki parandas Kivikas lausa 14 sajandikuga. 22-aastane sprinter ütles, et rekordi tõi pikalt tehtud sihipärane töö.

"Eks juba talv näitas tegelikult päris hästi, et 60 meetris suutsin päris jõudsalt oma isiklikku rekordit parandada. Tippkiirus ise paranes tunduvalt. Mingis mõttes oli täitsa oodata, et suvi võiks tulemuste poolest väga ilus tulla," selgitas ta.

"Treeningute mõttes liiga palju muutnud ei ole. Võib-olla rutiin või järjepidevus on pigem selle tulemuseni viinud. Enne jooksu tundsin vaimselt eriti palju, et olen selleks jooksuks väga valmis. Üritasin end hästi palju üles kütta mentaalselt. Olin väga hästi valmistunud ja füüsiliselt tundsin end ka suurepäraselt."

Järgmised stardib teeb Kivikas uuel nädalavahetusel Eesti meistrivõistlustel. Ta loodab, et kiired jooksed viivad 200 meetris ta reitingutabeli alusel septembris ka Tokyos toimuvale MM-ile.

"Ette ei tea, millisele kohalse lõpuks tabelis jään. Praegu on kolm korralikku kahesaja aega kirjas. Eesti meistrivõistlustel saan veel neljanda ja pärast tuleb ka veel üks-kaks-kolm võistlust kindlasti veel teha, et saada korralik skoor tabelis kirja. Siis ma arvan, et on lootust küll," usub ta.

Enne Eesti meistrivõistlusi lihvib Kivikas vormi Käärikul.