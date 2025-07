Korvpallikohtunik Männiste vilistab EM-finaalturniiri

Eesti Korvpalliliit sai ametliku kinnituse, et Eesti tippkohtunik Mihkel Männiste on valitud tänavuste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri lõplikku kohtunike nimekirja.

Turniir toimub 28. augustist kuni 14. septembrini ning Männiste teenindab D-alagrupi kohtumisi Poolas Katowices. "Olla valitud EuroBasketi ametlikku koosseisu on suur au ja samas ka väga selge vastutus. Iga selline määramine on võimalus tõestada end kõige kõrgemal tasemel," ütles Männiste.

Kohtunike jaoks algab turniir juba 23. augustil Riias, kus toimub kolmepäevane intensiivne ettevalmistuslaager. Seal keskendutakse nii füüsilisele ja vaimsele valmisolekule kui ka mängu olukordade hindamisele. Pärast seda suunduvad kohtunikud vastavatesse alagrupiturniiride toimumiskohtadesse üle Euroopa.

Möödunud nädalal naases Männiste Las Vegasest (USA), kus tal oli ainulaadne võimalus osaleda NBA Summer League Campis ning sealjuures teenindada ka turniiril kolme mängu.

"NBA [suveliiga] kogemus on kindlasti kõige ainulaadsem, mis mul senise kohtunikukarjääri jooksul olnud on," ütles Männiste. "Võimalus päriselt astuda väljakule koos tulevaste NBA staaridega on ühtepidi väga põnev, kuid samas ka väljakutsuv ülesanne, võttes arvesse mängutempot, mängijate füüsilist võimekust ning teatavat erinevust reeglites ja kohtunike mehaanikas."

"Kõiki mänge vaatlesid NBA tippkohtunikud ja kohtunike vaatlejad, kellega koos vaadati vahetult peale mängu lõppu riietusruumis kogu mäng üle ning anti tagasisidet. Tagasiside oli positiivne ja konstruktiivne, keskendudes peamiselt distsipliinile ja detailidele kohtunike mehaanikas, kuid ka mängu lugemisele ning tunnetusele," lisas kohtunik.

Enne EM-i ootab teda ees veel üks rahvusvaheline väljakutse - Naiste Aafrika meistrivõistluste finaalturniir (Afrobasket Women), mis toimub juuli lõpus Elevandiluuranniku pealinnas Abidjanis.