Eesti kohtunik sai NBA suveliiga mängu vilistada

36-aastane Männiste osaleb rahvusvaheliste kohtunike programmis, mis toimub Las Vegases. Väljavalitud kohtunikud saavad põhjaliku koolituse ning programmi raames ka võimaluse maailma suurima korvpalliliiga suvemänge vilistada.

Männiste vilistas Eesti aja järgi öösel vastu reedet toimunud San Antonio Spursi ja Philadelphia 76ersi kohtumist, mille Spurs võitis kindlalt 111:70. Koos eestlasega mõistsid kohut Ken Jones ja Matt Rafferty.

"See on täiesti unikaalne võimalus ja mul on suur au Eestit sel tasemel esindada. Minule teadaolevalt ei ole ükski eestlane NBA mängus vilistanud," ütles Männiste. "Loomulikult on see suur väljakutse, arvestades mängijate taset ja atleetlikkust, mis teeb mängu palju kiiremaks. Võrreldes rahvusvahelise korvpalliga on ka reeglistikus erinevusi, pean kiirelt kohanema."

"Peamine fookus on isiklikul arengul. See on võimalus õppida, kuidas NBA tasemel kohtunike treenitakse, võimalusuusi kogemusi saada ja nädala pärast veelgi parema kohtunikuna lahkuda," lõpetas eestlane.