Pirital selgitati Eesti meistrid rannatennises

Meespaaridest tulid Eesti meistriteks Andree Karel Kalle ja Andre-Kristopher Toomjõe, kes alistasid finaalis Karl Henrik Pukka ja Päär Suursilla 6:2, 6:4.

Naispaaride finaalis said Renate Marilino Hinno ja Adelia Susi jagu Aylin Susist ja Karoliina Tarkusest 6:3, 3:6, 10:6.

Segapaaride hulgas krooniti meistriteks Andre-Kristopher Toomjõe ja Adelia Susi, kes alistasid finaalis Andree Karel Kalle ja Aylin Susi 7:6, 6:3.

Turniiri korraldaja Andres Susi sõnul paistsid silma just noored mängijad. "Eesti meistrivõistlustel tegid väga hea tulemuse meie noored rannatennisistid, mis näitab, et juuniorid on jõudmas kõrgele tasemele – nad on finaalides konkurentsivõimelised ja suudavad võita," lausus ta. "See on suurepärane märk kogu Eesti rannatennise tuleviku jaoks."

Turniiril ametliku nimega FenixBet Tallinn Beach Tennis Open 2025 osales Susi sõnul üle 400 sportlase 24 erinevast riigist. "Järgmisel aastal tuleb kindlasti sama suur turniir – oleme saanud palju innustust ja positiivset tagasisidet nii proffidelt, harrastajatelt kui ka turniiri toetajatelt," lisas ta.

Ametlike võistluste kõrval peeti ka toetajate ja külaliste meelelahutuslik turniir, mille võitsid kindlalt Gert Kullamäe ja Teele Paalme. Kui Teele Paalme on varemgi rannatennist mänginud, siis Kullamäe jaoks oli see esimene kogemus.

"Mulle meeldivad kõik pallimängud, aga rannatennis oli minu jaoks täiesti uus kogemus – ja väga äge! Esimene turniir ja kohe esikoht!" rõõmustas Kullamäe. "Mul oli väga tubli paariline ja meie tiimitöö toimis suurepäraselt. Taktika oli paigas. Väga lahe ja sõbralik turniir."

Tallinn Beach Tennis Open 2025 on tahvusvahelise tenniseföderatsiooni ametlik rahvusvaheline turniir, mida peetakse Tallinnas teist korda: eelmisel aastal toimus turniir Haven Kakumäel.