Moser: parema hoojooksuga suudaksin ka 4.60 ületada

Moseri jaoks venis esmaspäevane võistlus kolmetunniseks, sest konkurendid tegid oma esimesed katsed sootuks madalamatel kõrgustel ning oma algkõrguse 4.05 ületamisega oli eestlanna juba taganud ka medali.

"Ma olin sellega arvestanud - teadsin, et alustan hüppamist hiljem kui teised, pidin kaua ootama ja tegelikult uskusin, et 4.52 on ka võimalik," kommenteeris Moser võistluse järel Eesti kergejõustikuliidule antud intervjuus.

"Hüppamise ajaks oli juba väga palav ja õudne, just eile ostsin kõrvalt kaubanduskeskusest endale lehviku, see kulus ära. Siin on tunne, nagu oleks 38-40 kraadi ja ootamine väsitas üsna ära," lisas ta.

Senine U-18 vanuseklassi maailmarekord 4.51 oli viimased kolm aastat ameeriklanna Amanda Molli nimel. "Ma olen Eestis ka harjunud üksinda võistlema ja kui 4.15-ga oli kuld kindel, tuli võib-olla isegi pingelangus ja sain tehnikale keskenduda. Ma olen kindel, et natuke parema hoojooksuga ma suudaks hüpata 4.60, praegu oli varu. Tokyo MM oleks äge, aga vaatab seda," lisas Moser.