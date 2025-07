Eestit esindab Skopje olümpiafestivalil 53 noorsportlast

Koondis kogunes esmaspäeval, kus neile soovis edu Eesti Olümpiakomitee (EOK) asepresident, olümpiavõitja Gerd Kanter. "Tean, et teil on seljataga korralik ettevalmistus ning nüüd on vaja vaid võistlusteks keskenduda ja endast parim anda. Elage ka oma koondisekaaslastele kaasa, igasugune ergutamine võib anda mõne vajaliku lisakümnendiku, lisakorvi või -punkti. Usun, et teil läheb hästi ja soovin teile edu!" ütles Kanter.

Eesti noorsportlased on 17 suviselt olümpiafestivalilt võitnud seni kokku 14 kuldmedalit, 15 hõbemedalit ja 13 pronksmedalit. Neist viimasel, 2023. aasta Maribori olümpiafestivalilt võideti kaheksa medalit, kergejõustikukoondis sealhulgas seitse.

Mariboris 100 m sprindis kuldmedali võitnud ja 200 m jooksus pronksmedali saanud Miia Ott tervitas olümpiafestivalil osalejaid ja soovis neile edu. "Olümpiafestival on esimene suur tiitlivõistlus, kus saab end võrrelda teiste omaealistega ning aimu, millised on suurvõistlused. Nautige võistlusi, seda melu ja andke endast parim!" ütles Ott.

20.–26. juulini Skopjes toimuval suvisel Euroopa noorte olümpiafestivalil osaleb 53 Eesti sportlast vanuses 14–18 aastat kümnel alal: kergejõustik, jalgrattasõit, judo, maastikurattasõit, lauatennis, laskmine, ujumine, sulgpall, taekwondo, 3x3 korvpall. Sportlasi saadab 26-liikmeline taustajõudude tiim, koondist riietab Nike.

Eesti koondisesse Euroopa noorte olümpiafestivalil kuuluvad:

3x3 KORVPALL: Oliver Kruus, Rando Sarapson, Jesper Roman, Remi-Andero Rumm

Oliver Kruus, Rando Sarapson, Jesper Roman, Remi-Andero Rumm JALGRATTASÕIT: Evamaria Albert, Emily Kodanik, Linda Lensment, Lukas Bobkin, Niklas Lond, Silver Semjonov

Evamaria Albert, Emily Kodanik, Linda Lensment, Lukas Bobkin, Niklas Lond, Silver Semjonov MAASTIKURATTASÕIT: Marta Mõttus, Uku Järv

Marta Mõttus, Uku Järv JUDO: Anna Azarumyan, Artak Azarumyan, Bruno Hristoforov, Aleksei Kikas, Emma Karoliina Konnapere, Georg Sebastian Nõges

Anna Azarumyan, Artak Azarumyan, Bruno Hristoforov, Aleksei Kikas, Emma Karoliina Konnapere, Georg Sebastian Nõges KERGEJÕUSTIK: Ellen Ingrid Aadamsoo, Grete Kiisler, Allika Inkeri Moser, Maarja-Liis Nurja, Diana Johanna Vanamb, Madleen Veberson, Bianca Maria Vuks, Arabella Võsu, Andro Jürisson, Gustav Lamp, Andres Leppsoo, Hendrik Madisson, Aleksander Metsmaker, Endel Pällin, Ervin Markus Raudsepp, Kristo Timuska

Ellen Ingrid Aadamsoo, Grete Kiisler, Allika Inkeri Moser, Maarja-Liis Nurja, Diana Johanna Vanamb, Madleen Veberson, Bianca Maria Vuks, Arabella Võsu, Andro Jürisson, Gustav Lamp, Andres Leppsoo, Hendrik Madisson, Aleksander Metsmaker, Endel Pällin, Ervin Markus Raudsepp, Kristo Timuska LASKMINE: Lisell Väljak, Varvara Rogaten, Kristo Käo, Kaspar Pettai

Lisell Väljak, Varvara Rogaten, Kristo Käo, Kaspar Pettai LAUATENNIS: Angela Laidinen, Martin Kraiko

Angela Laidinen, Martin Kraiko SULGPALL: Romili Vakk, Karl Mattias Pedai

Romili Vakk, Karl Mattias Pedai TAEKWONDO: Laura Jõesalu, Lars-Lucas Liiu, Denis Muskevitš

Laura Jõesalu, Lars-Lucas Liiu, Denis Muskevitš UJUMINE: Emily-Pärli Jäärats, Karolina Niinep, Lenna Marii Pruunlep, Lenna Rooni, Maria Roskoshny, Freya Cornelia Vilborn, Marten Kont, Robin Priks

Olümpiafestivali avatseremoonia toimub pühapäeval Eesti aja järgi kell 21.30. Otseülekannet näeb Euroopa Olümpiakomiteede erikanalist. Samast kanalist näeb järgneva nädala vältel ülekandeid ka olümpiafestivali finaalvõistlustest.