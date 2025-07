Noole juures treeniv teivashüppaja sihib noorte olümpiafestivalil kulda

Noorte olümpiafestivalile sõitev 17-aastane teivashüppaja Allika Inkeri Moser on sel aastal uuendanud nii U-18 kui ka juunioride rahvusrekordeid. Eesti kõigi aegade edetabelis on Moser juuni keskel hüpatud kõrgusega 4.41 teisel kohal.

"Ma arvangi, et ma üle kõige olen saanud järjepidevalt trenni teha, korralikult trennis kohal käia ja olen saanud ka võtta natuke pikemaid ja jäigemaid teibaid, kuna mu hoojooks on läinud paremaks," arutles U-18 Euroopa hooaja edetabeli liider Moser.

Varasemalt akrobaatikaga tegelenud Moser alustas kergejõustikuga alles kolm aastat tagasi. "Akrobaatikaks kasvasin natuke liiga pikaks ja siis oli kuidagi loogiline, et kuna mulle sporti meeldis teha, siis jätkata kergejõustikuga ja ma just mäletan, kuidas oli 2022. aasta suvi ja ma vaatasin Oregoni MM-i ja siis seal Karmen Bruus võistles ja meie kümnevõistlejad võistlesid ja see tundus väga äge just kergejõustikusse minna," meenutas ta.

Kädy Tänav-Tänaku ja Erki Noole juhendamisel treeniva Moseri sõnul on akrobaatiline taust teivashüppeks hea eeldus. "Suhteliselt kohe, kui ma trenni tulin, siis kuna mul oli see akrobaatiline taust ja osavus olemas, pandi mind teivast hüppama," rääkis Moser. "Ja Erki annab meil Erki Noole spordikoolis teivashüppe trenne ja siis nii ma sattusin tema alla."

Treeningpäevikusse märgib ta analüüsiks üles kõik oma hüpped ja trennid. "Mul on praegu umbes 4500 hüpet või natuke rohkem, kirjutan peale igat trenni trennipäevikusse üles, mitmes teivashüppe trenn see on ja just eelmine nädal oli siis 224. trenn," jutustas ta.

Sel nädalal võistleb Moser Lätis, et enne hooaja põhivõistlust tehnilised elemendid paika panna. "Ma üritakski siis Balti meistrivõistlustel saada mõned asjad tehniliselt klappima, et hüpe näeks ilus välja ja võimalusel, kui on head olud, siis katsetada ka natuke jäigemat teivast," sõnas Moser.

20. juulil Põhja-Makedoonias algaval noorte olümpiafestivalil on Moseril kindel siht võita kuldmedal.