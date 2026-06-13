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Allika Inkeri Moser valiti Euroopa parimaks suvealade sportlaseks

Kergejõustik
Kergejõustiku talvised Eesti meistrivõistlused
Kergejõustiku talvised Eesti meistrivõistlused Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kergejõustik

Euroopa Olümpiakomiteede (EOC) Piotr Nurowski nimelisel auhinnakonkursil, mille raames valitakse Euroopa parim noor suvealade sportlane, jagas Eesti teivashüppaja Allika Inkeri Moser esikohta koos Rumeenia vehkleja Amalia Covaliuga.

Mullu suvel Põhja-Makedoonias Skopjes toimunud noorte olümpiafestivalil teivashüppes omaealiste maailmarekordiga 4.52 kuldmedali võitnud Moseri esitas mainekale auhinnakonkursile Eesti Olümpiakomitee. Moser pääses kuue finalisti sekka, olles sellega freestyle-suusatajate Kelly Sildaru (võitis 2017. aastal), Henry Sildaru (sai neljanda koha 2021. aastal) ja jalgrattur Madis Mihkelsi (sai neljanda koha 2019. aastal) järel läbi aegade neljas Nurowski auhinna nominentide hulka pääsenud Eesti noorsportlane.

Euroopa parima noorsportlase auhind loodi 2010. aastal Smolenski lennukatastroofis hukkunud toonase Poola Olümpiakomitee presidendi Piotr Nurowski mälestuseks. Nurowski nimelise auhinna kandidaatideks saavad rahvuslikud olümpiakomiteed esitada alla 19-aastaseid sportlasi, kelle puhul hinnatakse sportlike tulemuste kõrval ka sportlase käitumist ning suhtumist ausasse sporti ja olümpiakultuuri ning -ideaalide väärtustamisse. Auhinna eesmärk on julgustada noori sportlasi jätkama tippspordikarjääri ning innustada neid lugu pidama ausa mängu reeglitest ja olümpiaväärtustest.

Lõpliku järjestuse ja Piotr Nurowski auhinnakonkursi võitja otsustas Ungari pealinnas Budapestis kogunenud Euroopa Olümpiakomiteede üldkogu, kelle ees esinesid kõik nominendid ka ennast tutvustava kõnega. Auhindade üleandmine toimus täna suurejoonelisel galaõhtul ning esimest korda auhinna ajaloos läks võidutrofee jagamisele. Mõlemad võitjad saavad karika ja 15 000 euro suuruse stipendiumi.

Allika Inkeri Moser. Autor/allikas: EOC

18-aastane Erki Noole Kergejõustikukooli kasvandik Moser sõnas, et neli aastat tagasi ei osanud ta isegi teivast hüpata, kuid tänaseks on ta U-18 maailmarekordiomanik ning tema eesmärgiks on pääseda olümpiamängudele.

"Vahel tundub mulle, et inimesed arvavad, et sportlased on supervõimetega. Võib-olla on osa sellest tõsi, kuid minu arvates on spordis kõige suurem anne võime teha kõvasti tööd. See tunnustus tähendab mulle väga palju – see näitab, et kõik on võimalik ka siis, kui tuled väga väikesest riigist nagu Eesti. Soovin oma saavutustega nooremat põlvkonda inspireerida uute kõrguste suunas," ütles Moser oma kõnes. 

Moseri ja Covaliu seljataha jäid Montenegro taekwondo-sportlane Andrea Berišaj, Sloveenia jalgrattur Maruša Tereza Šerkezi, Suurbritannia võimleja Ruby Evans ning Bulgaaria tennisist Ivan Ivanov. 

Toimetaja: Henrik Laever

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