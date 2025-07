Lätt hea päeva järel: selleks et võita, ei tohi võidust mõelda

Teise päeva järel tõusis liidriks ameeriklanna Missy Gannon. Päeva parima tulemuse tegi aga Lätt, kes läbis 18 rada 59 viskega ja tõusis tänu sellele 20. kohalt teiseks.

"Eile oli selline tulemus, täna selline. Üritan vaadata neutraalse pilguga, mitte hakata mingisuguseid hinnanguid jagama endale või nendele kohtadele, kus positsioneerin. See ei oma nii palju tähtsust, ma arvan. Tuleb hoida head enesetunnet, anda endast parim ja see on piisav," arutles Lätt. "Täna oli skoori mõttes hea päev, aga selline see võistlus on, protokoll muutub iga päev, see on täiesti normaalne."

"Mingisuguseid apsakaid viskas sisse, kus tuli see sama tunne, et ma justkui ei saa asjadest aru, aga õnneks seda tuli täna vähem ja rohkem tuli selliseid viskeid, kus ma visualiseerisin seda ja siis see tuligi täpselt nii välja. See tekitab alati sellise enesekindla, hea tunde," rääkis Lätt.

Kui turniir on täpselt poole peal, kaotab Lätt liidrile ühe viskega. "Selleks et võita, ei tohi võidust mõelda. Võidu toob endaga kaasa hea mäng, seega, tuleb keskenduda mängule, jällegi anda endast lihtsalt parim. Ja ega seal muud midagi teha ei saa, teisi ei saa kontrollida," sõnas Lätt. "Iseennast ja oma mänguplaani lihtsalt järgida. Ma arvan, et kõige tähtsam on pühenduda viskele, mitte midagi kartma hakata või halbu mõtteid ligi lasta, küll siis tuleb ka hea tulemus."

Koos Läti ja veel kolme naisega jagab teist kohta ka Tätte. "Uskumatu, et niimoodi tõusin!" rõõmustas Tätte. "Ise tundsin, et tegin vigu, just siis puttides, mida ei oleks tohtinud teha, aga ilmselt drive oli täna natukene parem ja tunne ei ole hea, sest oleks saanud nii palju paremini."

Kolmas eestlanna Kaidi Allsalu on kahe päeva järel seitsmes ning kaotab võitjale kahe viskega. "Võib-olla ei oodanud, et nii kõrgel olen. Aga selline stabiilne ja rahulik mäng, väike miinus on toonud päris kõrgele. Loodame niimoodi jätkata," ütles Allsalu.