Euroopa Discgolfi Festivali võitis soomlanna, Allsalu sai 21. koha

Salonen kerkis liidriks juba pärast esimest võistluspäeva, kuid tšehhitar Kristyna Jurcikova jõudis temaga otsustavaks päevaks ühele pulgale ja rootslanna Julia Fors jäi neist kahest vaid viske kaugusele. Soomlanna näitas viimasel päeval taset ning läbis 18 rada par'ist üheksa vähema viskega, saavutades oma karjääri viienda slämmivõidu (-21).

Teise koha pälvis lõpuks Fors (-17), kes jäi soomlannast nelja viske kaugusele, aga edestas Jurcikovat (-14) kolme viskega. Esikolmikule järgnesid ameeriklannad Ella Hansen (-13) ja Missy Gannon (-12), kuuenda koha sai lätlanna Sintija Klezberga (-8).

Kaidi Allsalu (+9) saavutas parima eestlasena 21. koha, Keiti Tätte (+12) teenis 25. koha ja Anneli Tõugjas-Männiste (+17) 27. koha.

Pühapäeva õhtupoolikul selguvad ka meeste võistluse võitjad, Mauri Villmann läheb otsustavale voorule vastu üheksandalt kohalt.